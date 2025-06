1/26 Dass der neue M5 über 500 Kilogramm im Vergleich zum Vorgänger zugenommen hat, ist hauptsächlich dem Hybridantrieb geschuldet. Foto: Lorenzo Fulvi

Darum gehts BMW M5: Leistungsstarker Hybrid mit überraschend günstigem Verbrauch trotz hohem Gewicht

Kombination von Leistung, Komfort und Technologie für Alltag und Autobahn

727 PS, 1000 Nm Drehmoment, 0-100 km/h in 3,5 Sekunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

In den sozialen Medien wurde viel über das Gewicht des neuen BMW M5 gespottet. Und auch wir mussten erst dreimal leer schlucken, als wir die 2,5 Tonnen Leergewicht im technischen Datenblatt sahen. Das zusätzliche Gewicht von über 500 Kilogramm im Vergleich zum Vorgänger ist hauptsächlich dem Hybridantrieb geschuldet, der dem M5 nicht nur ein fettes Leistungsplus bringt, sondern ihn auch effizienter machen soll. Ob Letzteres tatsächlich stimmt, wollen wir mit einem Kurztrip an die französische Mittelmeerküste herausfinden.

Vor der Fahrt

Wir nehmen Platz und blicken auf die BMW-typischen Curved-Displays und ganz viel Leder und Sichtkarbonteile. Die heiz- und kühlbaren Sitze erweisen sich schon nach ein paar Metern als bequem und bieten ausgezeichneten Seitenhalt. Für die paar Tage an der französischen Mittelmeerküste reicht der 466 Liter grosse Kofferraum. Schliesslich können wir auf der grosszügig Platz bietenden Rückbank noch die eine oder andere Tasche verstauen. Wer mehr Platz benötigt, sollte sich für die Touring-Variante (Kombi) entscheiden (500–1630 l). Unsere Fahrt startet mit knapp vollem 18,6-kWh-Akku und Benzintank, vor uns liegen rund 600 Kilometer. Wir wählen den «Auto Hybrid»-Modus und lassen das Fahrzeug so automatisch zwischen E- oder Verbrennerantrieb entscheiden.

Auf der Strasse

Die beiden Antriebe harmonieren wunderbar. Dennoch wollen wirs mal wissen und stellen alles auf Sport – die Spreizung zwischen komfortabel und sportlich der individuell einstellbaren Modi ist enorm. Dazu trägt auch die breite Einstellung des M-Fahrwerks bei. Trotz des hohen Gewichts beeindruckt der M5 durch Agilität und einem tollen Handling. Dank 4x4 und Hinterradlenkung bleibt der M5 auch in Kurven stabil und lenkt jederzeit präzise ein. Der 4,4-Liter-V8-Biturbomotor leistet gemeinsam mit dem im Getriebegehäuse verbauten Elektromotor satte 727 PS (535 kW) und 1000 Nm maximales Drehmoment. Das sorgt für imposante Fahrleistungswerte (0–100 km/h in 3,5 s) und bis 140 km/h kann er rein elektrisch fahren; die Spitze liegt bei 250 km/h.

Das war gut

Bei unserer Ankunft in Monaco weist der Bordcomputer einen Verbrauch von 8,9 Liter und 1,4 kWh/100 km aus, obwohl wir stets zügig unterwegs waren. Selbst nach der mit leerer Batterie stattfindenden Rückfahrt pendelte sich der Gesamtverbrauch der Fahrt auf 9,8 Liter ein. Obwohl die WLTP-Angabe bei 1,6 l + 26,4 kWh/100 km liegt, darf sich unser Praxisverbrauch sehenlassen. Und mit mehr Zwischenladen wäre er noch deutlich tiefer ausgefallen. Zudem sollte man vor Augen haben, dass der V8-Motor des deutlich leistungsschwächeren Vorgängers 11,1 Liter konsumierte – so gesehen hat BMW den neuen M5 zum sparsamsten aller M5-Modelle gemacht.

Im Schnellcheck: BMW M5 Limousine Antrieb 4,4-l-V8-Biturbobenziner, Systemleistung 727 PS (535 kW), 1000 Nm, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb, Batterie 18,6 kWh (netto)

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 3,5 s, Spitze 250 km/h (mit optionalem M Driver's Package 305 km/h), elektrische Reichweite 69 km

Masse L/B/H 5,10/1,97/1,51 m, Leergewicht 2435 kg, Laderaum 466-1630 l (510-1645 l im SUV-Coupé)

Umwelt WLTP/Test 1,7 l + 25,3 kWh/100 km / 8,9 l + 1,4 kWh/100 km, 38/212 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz F

Das war weniger gut

Trotz Hinterradlenkung wird das Manövrieren auf den engen Strassen der Côte d’Azur schweisstreibend. Die 5,10 Meter Länge (+ 10 cm gegenüber dem Vorgänger) sorgen für einen riesigen Wendekreis von 12,6 Metern. Wenigstens unterstützt beim Rangieren und Parkieren die hochauflösende 360-Grad-Kamera. Kritisieren müssen wir zudem, dass es keinen CCS-Anschluss gibt, was das Schnellladen auf langen Strecken unmöglich macht. Immerhin: Zuhause an der Wallbox füllen sich die Akkus in etwas mehr als zwei Stunden.

Das bleibt

BMW kombiniert beim neuen M5 dank modernster Technologie Leistung mit Komfort und macht das Fahrzeug so sowohl zum Sportflitzer als auch zur alltagstauglichen Komfortlimousine. Das hohe Gewicht ist in Extremsituationen zwar zu spüren, aber der M5 ist schliesslich kein Auto für die Rennstrecke, sondern eine Limousine für die linke Spur auf der Autobahn – und das vergleichsweise effizient, aber nicht ganz gratis. Der neue BMW M5 kostet ab 159'800 Franken.