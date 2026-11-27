BMW lanciert den neuen 3er im sportlichen Doppelpack: als Elektrogleiter i3 50 und als Sechszylinder-Benziner M350. Der direkte Vergleich zeigt, welcher Antrieb für welchen Fahrstil ausgelegt ist.

Darum gehts Der elektrische BMW i3 50 xDrive leistet 469 PS, wiegt rund 2,2 Tonnen und federt geschmeidig

Der M350 xDrive leistet 443 PS, ist rund 350 Kilo leichter und spürbar agiler

Der Stromer startet als 50 bei 73’300 Franken, der M350 bei 90’600 Franken

Wilma Fasola Redaktorin Specials

Zwei Testwagen, dieselbe Silhouette, zwei völlig konträre Charaktere. Wer auf den engen Strassen der französischen Provence unterwegs ist, kennt das Problem: Alle 50 Meter liegt in jedem Dörfchen eine dieser fiesen Temposchwellen – «Ralentisseurs» genannt. Genau hier punktet der elektrische i3 50 xDrive ab dem ersten Meter. Während moderne Sportlimousinen gerne hölzern über Querfugen poltern, federt der Stromer im serienmässigen Personal-Modus (ehemals «Comfort») erstaunlich geschmeidig. Die adaptiven Dämpfer sprechen feinfühlig an und schlucken die Boller souverän weg. Man gleitet lautlos, entspannt und fast ohne jedes Ruckeln über den holprigen Pflasterstein-Belag. Für den Weg zur Arbeit oder die alltägliche City-Fahrt ist dieser Gleiter-Modus absolut überzeugend.

Gewichtige Unterschiede

Nicht wenige Kunden, die einen 3er kaufen, wollen aber vor allem eines: echten Fahrspass. Am liebsten mit kernigem Sound. Genau hier scheiden sich die Geister. Der elektrische i3 50 xDrive schiebt mit 469 PS (345 kW) und 645 Nm aus zwei E-Motoren vehement vorwärts. Aber er schleppt auch rund 2,2 Tonnen mit. Zwar bügelt die clevere Elektronik Unebenheiten geschmeidig glatt. Doch das Gewicht drückt in engen Kehren spürbar nach aussen. Weil die Lenkung zwar sauber und präzise arbeitet, viele Rückmeldungen jedoch wegfiltert, wirkt das Tempo fast unwirklich und das Fahrverhalten synthetisch.

BMW i3 50 xDrive im Schnellcheck Antrieb: 2 E-Motoren, 469 PS (345 kW), 645 Nm, 1-Gang-Schaltung, 4x4, Akku 108,7 kWh Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,7 s, Spitze 200 km/h, Reichweite WLTP 912 km, Laden AC/DC 22/400 kW Masse: L/B/H 4,76/1,87/1,48 m, Leergewicht 2280 kg, Anhängelast gebremst 12% 1800 kg, ungebremst 750 kg, Kofferraum 420 l + Frunk 31 l Umwelt: Verbrauch WLTP 13,4 kWh/100 km, 0 g/km CO2, Energieeffizienz A Preis: ab 73’300 Franken, Basis i3 40 xDrive ab 67’100 Fr. Fabian Kirchbauer Antrieb: 2 E-Motoren, 469 PS (345 kW), 645 Nm, 1-Gang-Schaltung, 4x4, Akku 108,7 kWh Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,7 s, Spitze 200 km/h, Reichweite WLTP 912 km, Laden AC/DC 22/400 kW Masse: L/B/H 4,76/1,87/1,48 m, Leergewicht 2280 kg, Anhängelast gebremst 12% 1800 kg, ungebremst 750 kg, Kofferraum 420 l + Frunk 31 l Umwelt: Verbrauch WLTP 13,4 kWh/100 km, 0 g/km CO2, Energieeffizienz A Preis: ab 73’300 Franken, Basis i3 40 xDrive ab 67’100 Fr. Mehr

Anders der M350 xDrive, dessen Reihensechszylinder mit 443 PS (326 kW) und 580 Nm auf ähnliche Leistungswerte wie der Stromer kommt. Doch schon in den ersten Kurven spüren wir den Gewichtsvorteil von satten 350 Kilo. Im Sport-Modus strafft sich das adaptive M-Fahrwerk spürbar, ohne zu poltern. Vor allem vermittelt die Lenkung genau das, was sportlich versierte Fahrerinnen suchen: Man spürt, wie viel Grip die Vorderräder noch aufbauen und wo das Limit liegt. Der Benziner muss sein Gewicht nicht per Bordelektronik wegzaubern – er arbeitet mit der Physik. Das Auto liegt satt auf dem Asphalt, bleibt bei schnellen Richtungswechseln ruhig und belohnt eine saubere Linie mit grandioser Bodenhaftung. Hier steuern wir keinen Rechner auf Rädern, sondern spüren das Auto vom Hintern bis in die Fingerspitzen.

Schaltschläge ohne Turboloch

Der grösste Unterschied beim Fahrerlebnis liegt nicht mal allein beim Sound, sondern beim Getriebe. Während der i3 mit einer stufenlosen 1-Gang-Übersetzung kontinuierlich Schub aufbaut, setzt der M350 auf eine gründlich überarbeitete Version der 8-Gang-Sport-Steptronic. BMW hat den 48-Volt-E-Motor direkt ins Getriebegehäuse integriert. Das verhindert das sogenannte Turboloch. Die E-Maschine überbrückt den Ladedruckaufbau im Millisekundenbereich. Zieht man an der linken Schaltwippe, knallt die Automatik den unteren Gang mit einem herrlich mechanischen Ruck rein, der Auspuff spuckt Zwischengas, und der Drehzahlmesser schnellt hoch.

BMW M350 xDrive im Schnellcheck Antrieb: 3,0-Liter-R6-Turbobenziner mit 48V-Mildhybrid, 443 PS (326 kW), 580 Nm, 8-Gang-Steptronic-Automatikgetriebe, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,1 s, Spitze 250 km/h (abgeregelt) Masse: L/B/H 4,76/1,85/1,46 m, Leergewicht 1935 kg, Anhängelast gebremst 12% 1800 kg, ungebremst 750 kg, Kofferraum 450 l Umwelt: Verbrauch WLTP 8,2 l/100 km, 187 g/km CO2, Energieeffizienz G Preis: ab 90’600 Franken, Basis 318 ab 61’900 Fr. TOM KIRKPATRICK Antrieb: 3,0-Liter-R6-Turbobenziner mit 48V-Mildhybrid, 443 PS (326 kW), 580 Nm, 8-Gang-Steptronic-Automatikgetriebe, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,1 s, Spitze 250 km/h (abgeregelt) Masse: L/B/H 4,76/1,85/1,46 m, Leergewicht 1935 kg, Anhängelast gebremst 12% 1800 kg, ungebremst 750 kg, Kofferraum 450 l Umwelt: Verbrauch WLTP 8,2 l/100 km, 187 g/km CO2, Energieeffizienz G Preis: ab 90’600 Franken, Basis 318 ab 61’900 Fr. Mehr

Weil der Verbrenner beim Anbremsen vor Spitzkehren deutlich weniger Masse mitschleppt, lässt er sich viel später und härter verzögern. Dank serienmässigem mechanischem M-Sportdifferenzial an der Hinterachse krallt sich der M350 beim Herausbeschleunigen geradezu in den Asphalt, wobei das Heck je nach Fahrmodus mal mehr, mal weniger mitarbeitet. Die Limousine wird mit fauchendem Sound auf die nächste Gerade katapultiert – Emotionen schlagen hier den synthetischen Vorwärtsdrang des i3.

Unser Urteil

Wer eine komfortable, technologisch wegweisende Reiselimousine sucht, mit der man stressfrei durch 30er-Zonen surrt und auf der Autobahn jeden Lade-Stopp zur Nebensache degradiert (10–80 Prozent in 21 Min.), wird mit dem geschmeidig gleitenden i3 extrem glücklich. Er ist zweifellos der zukunftsweisendere 3er. Wer aber das Auto für puren Fahrspass kauft, Kurven aktiv attackiert und dieses Feedback im Lenkrad und Popometer sucht, greift zum M350 xDrive. Er verlangt im Alltag zwar nach mehr Nehmerqualitäten, belohnt einen auf offener Piste aber mit echtem mechanischem Charakter. Der Stromer gleitet – der Verbrenner beisst.