Der neue BMW iX3 überzeugt auf der Langstrecke mit viel Platz und feiner Fahrdynamik. Weniger überzeugend ist der Versuch, das Auto zum redseligen KI-Assistenten umzubauen.

Darum gehts Der BMW iX3 bietet 469 PS, einen ebenen Fussraum und hinten bequem Platz für 3 Personen

Der 108,7-kWh-Akku lädt am Schnelllader in rund 20 Minuten Strom für die nächste Etappe

Das Cockpit setzt auf Touchscreen, Sprachsteuerung und KI, die Bedienung erfordert Eingewöhnung

Wilma Fasola Redaktorin Specials

In meinem Heimatdorf Benteler (D) in Nordrhein-Westfalen sorgte mein Besuch diesmal für lange Hälse. Kaum stand der neue BMW iX3 vor dem Haus meiner Eltern, blieben Spaziergänger stehen und fragten nach. Als Vorbote der «Neuen Klasse» fällt der SUV auf. Zu Recht: Er steht verdammt gut da.

Für mich hat die Baureihe eine persönliche Note: Vor 16 Jahren kaufte ich mir nach meinem Umzug in die Schweiz als erstes eigenes Auto einen X3 mit 4x4. Umso gespannter war ich auf den Urenkel. Fahrdynamisch überzeugt er rasch: Der 469 PS starke E-Antrieb zieht ohne Verzögerung durch, und dank tiefem Schwerpunkt klebt der SUV auf dem Asphalt. BMW versteht es nach wie vor, ein Fahrwerk abzustimmen.

Viel Platz im Innenraum

Dass der iX3 inzwischen die Masse des allerersten X5 übertrifft, spürt man in engen Parkhäusern. Doch die Breite zahlt sich im Innenraum aus: Weil die Batterietechnik im Unterboden verschwindet, ist der Fussraum im Fond komplett eben. Selbst zu dritt sitzt man hinten bequem.

Auf langen Strecken erfordert der Stromer dennoch ein Umdenken. Als langjährige Dieselfahrerin war ich es gewohnt, einmal vollzutanken und die 700 Kilometer zu meinen Eltern ohne Pausenplanung abzuspulen. Beim iX3 plant das System zwar die Ladestopps zuverlässig. Doch bei Wind, Kälte und zügigem Tempo bleibt der Ladezustand des 108,7-kWh-Akkus präsenter als früher die Tanknadel. Dank 800-Volt-Technik genügen am Schnelllader rund 20 Minuten für die nächste Etappe – sofern die Säulen funktionieren: Nahe Kassel (D) verweigerten gleich fünf von sechs den Dienst.

Schon fast zu viel Digitalisierung

Zwiespältig erlebe ich die adaptive Rekuperation. Wo ich den Wagen intuitiv rollen lassen würde, bremst die Elektronik mitunter eigenmächtig ab – ein Punkt, den Kollege Andreas Engel schon zum Auftakt unseres Dauertests monierte. Auch die bündig versenkten Türgriffe gönnen sich zwischen Zugreifen und Entriegeln eine spürbare Bedenkzeit.

BMW iX3 50 xDrive im Dauertest – Zwischenbericht nach 7000 km Antrieb: Zwei E-Motoren, total 469 PS (345 kW), 645 Nm, 1-Stufen-Automat, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,9 s, Spitze 210 km/h, Batteriegrösse 108,7 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/400 kW, Reichweite WLTP/Test 805/590 km Masse: L/B/H 4,78/1,90/1,64 m, Gewicht 2360 kg, Anhängelast gebremst 12 % 2000 kg, Laderaum hinten 520–1750 l + Frunk 87 l Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 15,1/18,2 kWh/100 km, Energie B Preis: ab 78’000 Franken, Testwagen mit Optionen 99'570 Franken Antrieb: Zwei E-Motoren, total 469 PS (345 kW), 645 Nm, 1-Stufen-Automat, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,9 s, Spitze 210 km/h, Batteriegrösse 108,7 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/400 kW, Reichweite WLTP/Test 805/590 km Masse: L/B/H 4,78/1,90/1,64 m, Gewicht 2360 kg, Anhängelast gebremst 12 % 2000 kg, Laderaum hinten 520–1750 l + Frunk 87 l Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 15,1/18,2 kWh/100 km, Energie B Preis: ab 78’000 Franken, Testwagen mit Optionen 99'570 Franken Mehr

Überhaupt verlangt das Cockpit Eingewöhnung. BMW hat enorm viel Digitalisierung, Menütiefe und KI verbaut. Wo früher ein Schalter blind bedient wurde, navigiert man heute durch Kacheln, Sprache und Touchscreen. Wenn mir dann auch noch eine animierte KI-Kugel auf dem Bildschirm zuzwinkert, frage ich mich, ob Technik wirklich besser wird, nur weil sie digitaler daherkommt.

Fazit: Der iX3 ist ein souveränes, fahraktives und geräumiges Reisefahrzeug. Er wäre noch überzeugender, wenn er seine digitale Intelligenz dezenter im Hintergrund halten würde.