Audi greift den BMW M3 Touring an: Der neue RS5 Avant kombiniert 639 PS, raffinierte Hybridtechnik und sportliches Design. Bei einem Einstiegspreis von 116’400 Franken wird die Konkurrenz nervös.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audi RS5 Avant bringt 639 PS und Hybridtechnik auf die Strasse

Elektrische Reichweite bis zu 80 Kilometer, beeindruckender Sprint

Preis ab 116’400 Franken, rund 20’000 Franken günstiger als BMW M3 Touring

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Kombis sind schön und praktisch. Sie gelten seit Jahrzehnten als perfekte Alltagsbegleiter – egal ob für den Arbeitsweg, den Wochenendeinkauf oder die Familienferien. Sie bieten Platz, Komfort und meist auch eine ordentliche Portion Understatement. Natürlich behaupten viele, SUVs könnten das auch – vielleicht sogar besser. Doch sobald Dynamik und Fahrspass ins Spiel kommen, haben klassische Sportkombis oft die Nase vorn. Sie liegen tiefer auf der Strasse, fahren präziser und vermitteln auch optisch mehr Dynamik.

Seit Jahren liefern sich Audi und BMW deshalb ein Duell um die Kombi-Krone: Audi RS4 gegen BMW M3 Touring oder RS6 gegen M5 Touring. Lange Zeit galt BMW als das Mass aller Dinge. Doch jetzt meldet sich Audi zurück. Der neue Audi RS5 Avant tritt als indirekter Nachfolger des RS4 an und will das sportliche B-Segment neu aufmischen.

Vor der Fahrt

Als Audi den neuen RS5 ankündigte, war die Erwartungshaltung riesig. Denn schon die ersten Bilder machten klar: Audi meint es ernst. Der RS5 wirkt brutal. Breit ausgestellte Kotflügel, riesige Lufteinlässe, eine massive Heckschürze und die typisch ovalen RS-Auspuffendrohre sorgen für einen aggressiven Auftritt. Der Kombi (wie auch die Limousine) wirkt deutlich muskulöser als der Vorgänger und setzt optisch ein klares Statement Richtung BMW M3 Touring.

Trotz aller Aggressivität bleibt die typische Kombi-Silhouette erhalten – und genau das macht den RS5 so spannend. Er verbindet Sportwagen-Attitüde mit einer Form, die im Alltag nach wie vor Sinn ergibt. Im Innenraum bleibt Audi seiner bekannten Linie treu. Bedeutet: hochwertige Materialien, ein modernes Cockpit und eine Verarbeitung auf gewohnt hohem Niveau. Sportliche RS-Details wie Schalensitze, rote Kontrastnähte und Karbon-Zierelemente sorgen zusätzlich für die passend sportliche Note.

Technisch legt Audi ebenfalls deutlich nach. Unter der Haube arbeitet ein 2,9-Liter-V6-Biturbo, der von einem Plug-in-Hybrid-System unterstützt wird. Insgesamt stehen imposante 639 PS (470 kW) zur Verfügung. Rund 177 PS davon stammen von der elektrischen Unterstützung. Rein elektrisch soll der RS5 bis zu 80 Kilometer weit kommen – zumindest theoretisch.

Auf der Strasse

Schon nach den ersten Metern wird klar: Der RS5 fühlt sich anders an als seine Vorgänger. Beim Gasgeben schiebt erst der Elektromotor an, kurz darauf setzt der Verbrenner ein – ein doppelter Beschleunigungsschub, der dem Audi eine besondere Charakteristik verleiht. Trotz 639 PS und 2,4 Tonnen Gewicht wirkt der RS5 auf der Strasse überraschend leichtfüssig. In nur 3,7 Sekunden sprintet er auf 100 km/h, Schluss ist erst bei 285 km/h.

Audi RS5 Avant im Schnellcheck Antrieb: 2,9-Liter-V6-Benziner + E-Motor, Systemleistung 639 PS (470 kW), 825 Nm, Acht-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb, Batterie 22 kWh (netto).

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,7 s, Spitze 285 km/h, elektrische Reichweite bis zu 83 km.

Masse: L/B/H 4,89/1,95/1,47 m, Gewicht 2445 kg, Laderaum 361 bis 1302 l.

Umwelt: WLTP 3,9 l + 17,8 kWh/100 km, 88 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energie B.

Preis: ab 116'400 Franken, Limousine ab 114'550 Franken. Antrieb: 2,9-Liter-V6-Benziner + E-Motor, Systemleistung 639 PS (470 kW), 825 Nm, Acht-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb, Batterie 22 kWh (netto).

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,7 s, Spitze 285 km/h, elektrische Reichweite bis zu 83 km.

Masse: L/B/H 4,89/1,95/1,47 m, Gewicht 2445 kg, Laderaum 361 bis 1302 l.

Umwelt: WLTP 3,9 l + 17,8 kWh/100 km, 88 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energie B.

Preis: ab 116'400 Franken, Limousine ab 114'550 Franken. Mehr

Noch beeindruckender ist allerdings das Handling, das wir auf einer abgesperrten Teststrecke auf Herz und Nieren testen konnten. Der RS5 lässt sich präzise, kontrolliert und agil durch Kurven bewegen, obwohl man ihm das Gewicht eigentlich anmerken müsste. Besonders deutlich wurde das auf der Teststrecke. Dort zeigte der RS5, wie viel Dynamik in ihm steckt. Dank Quattroantrieb und Torque-Vectoring bleibt der Kombi selbst bei hohem Tempo stabil – und erlaubt provozierte kleine Heckschwünge, ohne nervös zu wirken.

Das war gut

Fahren kann der RS5 also. Audi hat einen extrem vielseitigen Sportler auf die Räder gestellt. Im Alltag bewegt sich der Kombi komfortabel, auf der Rennstrecke zeigt er dann sein wahres Potenzial. Besonders gefallen hat uns der Antrieb: Die Kombination aus V6-Biturbo und Elektrounterstützung sorgt jederzeit für immensen Schub. Erstaunlich: Trotz seiner Grösse wirkt der Audi handlich und dynamisch. Dazu passt auch seine aggressive Optik.

Das war schlecht

Nix zu kritisieren? Fast nix. Der Sound enttäuscht uns etwas. Die aggressive Auspuffanlage weckt Erwartungen, die der RS5 akustisch nicht ganz erfüllen kann. Im Vergleich zu früheren RS-Modellen fehlts daher etwas an Emotionalität. Auch die Reichweite des Verbrenners fällt eher knapp aus. Durch die zusätzliche Batterie schrumpft der Tank spürbar. Und obwohl der RS5 weiterhin als Kombi angeboten wird, fällt der Kofferraum mit 361 Litern höchstens durchschnittlich aus. Für den Alltag mag das reichen, aber ein Raumwunder ist der RS5 sicher nicht.

Das bleibt

Mit dem neuen RS5 Avant liefert Audi ein extrem spannendes Gegenstück zum BMW M3 Touring. Lange galt BMW als unbestrittener König der sportlichen Kombis. Jetzt hat Audi gewaltig aufgeholt. Vor allem die Kombination aus brutaler Leistung, moderner Hybridtechnik und gelungenem Fahrverhalten beeindruckt. Hinzu kommt der Preis: Mit einem Basispreis ab 116’400 Franken (Limousine: 114’550 Franken) unterbietet der RS5 Avant den BMW M3 Touring um knapp 20'000 Franken deutlich. Und wenn Audi dieses Niveau auch beim kommenden RS6 erreicht, muss sich BMW endgültig warm anziehen.