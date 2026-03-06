Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Audi Ice Experience in Davos bietet sicheren Winterfahrspass auf abgesperrter Strecke

Kunden können diverse Audi-Modelle auf vereister Piste testen

Höhepunkt: Taxifahrt im Audi E-Tron GT RS mit Profipilot und bis zu 160 km/h War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Der Winter verabschiedet sich langsam. In vielen Regionen liegt schon länger kein Schnee mehr auf den Strassen. Doch Audi hat für seinen jährlichen Kunden-Fahrevent Ice Experience in der Region von Davos auf rund 1900 Metern über Meer noch einige verschneite und vereiste Pisten gefunden.

Bei unserer Anreise kriegen wir ein atemberaubendes Bergpanorama geboten. Doch je höher wir kommen, je winterlicher werden die Verhältnisse auf der Strasse. Und schnell merken wir, mit unserem heckgetriebenen Stromer kommen wir wohl nicht mehr sehr weit. Gut, können wir für die bevorstehende Ice Experience das Fahrzeug wechseln. Im Audi-Camp stehen verschiedene Modelle mit Quattro-Antrieb bereit.

Souveräner Publikumsliebling

Die Auswahl ist gross. Wir entscheiden uns erst für den Publikumssieger bei der Wahl Schweizer Auto des Jahres 2026: den Audi Q3. Im Konvoi, aber mit Abstand zum Vordermann fahren wir die zur exklusiven Nutzung für den Audi-Event abgesperrte Passstrasse hoch. Perfekte Bedingungen, um den allradgetriebenen Kompakt-SUV etwas zu «kitzeln». Doch nach wenigen Kurven wird klar: Der Q3 bleibt erstaunlich gelassen und spurtreu – selbst bei unseren forcierten Versuchen, ihn aus der Reserve zu locken. Ein kurzer Druck auf die ESC-Taste aktiviert den ESC-Sportmodus, die Traktionskontrolle greift jetzt später ein und lässt uns etwas mehr Freiheit.

Dennoch bleibt der Q3 weiterhin sehr stabil und sicher. Sein Heck ist kaum zum Ausbrechen zu bringen. Das gibt Vertrauen – selbst bei Tempo 60 auf der verschneiten Passstrasse. Einzig in engen Kurven merken wir: Hier sollten wir es nicht übertreiben, sonst stecken wir früher oder später im Schneewall – oder schlimmer landen im Graben.

RS3 spielt in einer anderen Liga

Richtig gefordert werden wir dann bei unserer zweiten Passfahrt im sportlichen Audi RS3. Schon nach der ersten Kurve wird klar: Wow, der spielt in einer anderen Liga. Deutlich lebhafter und giftiger auf der rutschigen Unterlage – und vor allem auch deutlich lauter. Der 400-PS-Sportback lässt sich viel einfacher zum Driften bewegen, bleibt aber ebenfalls stets kontrollierbar. Das Heck kommt zwar bald quer – aber nie unvermittelt und auch nur, wenn wir es wirklich darauf anlegen. Musik in den Ohren jedes Autofans, der unverwechselbare Reihen-5-Zylinder-Sound, der unsere Drifts und Driftversuche akustisch begleitet.

Taxifahrt mit bis zu 160 km/h

Der absolute Höhepunkt folgt zum Schluss der Veranstaltung: eine «flotte» Taxifahrt die Passstrasse hoch im Audi E-Tron GT RS. Hinter dem Steuer sitzt ein früherer Rallyeprofi – der sein Metier zum Glück auch am Lenkrad des vollelektrischen Powerstromers sicher beherrscht. In atemberaubendem Tempo, einige Male bis 160 km/h schnell, flitzen wir die enge Passstrasse hoch. Vor Kurven kurz hart auf die Bremse, einlenken – und schon driftet das Heck elegant und spielerisch leicht, aber zentimeternah an den fast zwei Meter hohen Schneewänden entlang. Fast zehn Minuten dauert dieser Spass – und beweist eindrücklich, was gute Technik gepaart mit ebenso guter Fahrzeugbeherrschung möglich macht.

Keine Frage, wer Fan der Fahrzeuge mit den vier Ringen und des Quattroantriebs ist – und Winterfahrspass liebt, sollte sich ein solches Erlebnis nicht entgehen lassen. Doch auch Fremdmarkenfahrer sind herzlichst willkommen – solange man das 21ste Lebensjahr schon vollendet hat. Der nächste Winter – und auch die nächstes Audi Ice Experience kommen bestimmt.