Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der neue Opel Corsa GSE fährt rein elektrisch und schafft 281 PS Leistung

Er beschleunigt in 5,5 Sekunden auf 100 km/h und ist sportlich abgestimmt

Einführungspreis für die ersten 44 Stück in der Schweiz: 37’990 Franken

Ramon Egger Freier Mitarbeiter für Auto & Mobilität

1988 reichten 100 PS. Der Opel Corsa GSi wog damals nur 820 Kilogramm und war eine giftige Kiste. Heute, 38 Jahre und sechs Generationen später, fährt der neue Corsa GSE rein elektrisch, bringt 1,5 Tonnen auf die Waage und leistet satte 281 PS (207 kW). Von 0 auf 100 km/h gehts in 5,5 Sekunden – so schnell ist kein anderer Serien-Opel.

Umfassende Anpassungen

Aber 281 PS und 180 km/h Spitze machen noch keinen Hot-Hatch. Gerade bei Elektroautos ist viel Leistung heute relativ einfach zu haben. Bringt Opel also tatsächlich einen würdigen Nachfolger für die früheren Corsa GSi und OPC – oder bloss einen schnellen Corsa? Technisch ist die Frage schnell beantwortet. Es gibt ein Torsen-Sperrdifferenzial an der Vorderachse, Tieferlegung, neue Federn, Stabilisatoren, Lagerbuchsen und hydraulische Dämpferanschläge. Dazu eine neu kalibrierte Lenkung, Michelin-Pilot-Sport-Reifen und eine Alcon-Vierkolben-Bremsanlage mit 355-Millimeter-Scheiben an der Vorderachse.

Opel liefert also alle Zutaten für einen echten Power-Kleinwagen. An der Abstimmung beteiligt war auch der österreichische Rallye-Profi Manfred Stohl (54). Und der Aufwand ist spürbar. Der Corsa GSE fährt nicht nur schnell, sondern tatsächlich richtig sportlich. Das zeigen uns einige Runden auf einer eng ausgesteckten Rennstrecke in Pachfurth (A). Das Sperrdifferenzial hilft beim Herausbeschleunigen aus Kurven, macht sich mit einem leichten Scharren und dem für Fronttriebler typischen Zerren in der Lenkung bemerkbar. Die Reichweite liegt mit dem 54-kWh-Akku und der serienmässigen Sportbereifung bei 354 WLTP-Kilometern, mit optionalen Eco-Reifen bei 374 WLTP-Kilometern.

Leistungsmässig an der Spitze

Positiv, was Opel bei der Lenkung nicht gemacht hat. Sie wurde nicht einfach elektronisch schwergängiger gemacht, um so Sportlichkeit vorzutäuschen. Tatsächlich reagiert sie präzise und direkt. Und so fährt sich der kleine E-Sportler sehr viel handlicher, als es das Gewicht vermuten lässt. Der enge Kurs mit schnellen Richtungswechseln und kurzen Geraden spielt dem Auto aber auch in die Karten.

Nur die Bremse könnte präziser sein. Überraschend, denn im Sportmodus bremst der Corsa rein hydraulisch und verzichtet komplett auf Stromrückgewinnung (Rekuperation) über den Motor. Erst in dieser Stufe schüttet Opel die vollen 281 PS und 345 Newtonmeter Drehmoment aus. Damit setzt sich Opel im Segment der elektrischen Kompaktsportler zumindest leistungsmässig an die Spitze – zusammen mit dem Peugeot e-208 GTi, der dieselbe Basis nutzt. Der VW ID. Polo GTI bringt es auf 226 PS, die Alpine A290 auf 218 PS.

Damit ist der GSE mehr als nur ein schneller Corsa. Und das 44-Jahr-Jubiläum der Modellreihe feiert Opel in der Schweiz mit einem Schnäppchen: Die ersten 44 Exemplare des neuen Corsa GSE gibts zum Einführungspreis von 37'990 Franken.