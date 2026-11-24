Bald startet die Skisaison so richtig. Doch wie transportiert man Skis und Snowboard am besten? Der TCS hat sechs unterschiedliche Systeme auf ihre Sicherheit, Handhabung und Energieeffizienz untersucht.

Darum gehts Der TCS testete sechs Skitransportsysteme auf ihre Sicherheit, Handhabung und Energieeffizienz

Die Heckbox bestand den Crashtest, schnitt am besten ab und zeigte keinen messbaren Mehrverbrauch

Der Magnetträger fiel beim Crashtest durch und löste sich bei Tempo 30 km/h vom Fahrzeugdach

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Im diesjährigen TCS-Vergleichstest wurden sechs Systeme unter die Lupe genommen: Heckbox, Heckträger, Skiträger, Dachbox, rollbare Dachbox und Magnetträger. Das beste Resultat erzielte dabei die Heckbox. Also eine Transportbox, die auf der Anhängerkupplung des Fahrzeugs montiert wird. Am schlechtesten schnitt dagegen der Magnet-Skiträger ab. Er zeigte vor allem Schwächen punkto Sicherheit. Denn geprüft wurden nicht nur die Handhabung der verschiedenen Systeme und ihr Einfluss auf den Verbrauch des Fahrzeugs. Es wurden auch Crashtests gefahren. Die Tester nahmen pro System je ein Modell unter die Lupe – ausgewählt nach guten Resultaten in früheren Tests oder hohen Verkaufszahlen in der Schweiz.

Heckbox ist sicher und umweltfreundlich

Das Prädikat «hervorragend» erhält das System Heckbox (getestet mit der Thule Arcos Box XL). Die auf der Anhängerkupplung montierte Heckbox überzeugte vor allem punkto Sicherheit. Sie überstand den Crashtest mit 30 km/h ohne sichtbare Schäden und verursachte im Test zudem auch keinen messbaren Mehrverbrauch des Testfahrzeugs – ein Volvo EX30. Zudem bietet die Heckbox Platz für bis zu zehn Paar Skis oder fünf Snowboards. Nachteile sind das hohe Eigengewicht von knapp 30 Kilo und der grosse Platzbedarf im Keller. Zudem passen nur maximal 180 Zentimeter lange Skis hinein, das System kostet rund 1300 Franken und braucht eine Anhängerkupplung.

Ebenfalls gut abgeschnitten im Test haben der klassische Skiträger (im Test der Thule SnowPack M), die Dachbox (Thule Motion 3 XLI) – beide für rund 700 bis 1000 Franken inklusive Grundträger – sowie der günstige Heckträger Tow Car Cerler für etwas über 300 Franken. Diese drei Systeme erhalten vom TCS das Prädikat «sehr empfehlenswert». Der klassische Skiträger punktet durch sein geringes Gewicht und die einfache Handhabung, die Dachbox bietet dafür Vorteile durch zusätzlichen Stauraum für Winterausrüstung. Nicht gut schnitten beide Systeme beim Verbrauch ab. So stieg beim Testfahrzeug mit auf dem Dach montierten Skiträger der Verbrauch um 33 Prozent, bei der aerodynamischeren Dachbox um 19 Prozent.

Auch die rollbare Dachbox Werollit (rund 500 bis 600 Franken) erhält ein «sehr empfehlenswert» – sie bietet viel Platz und lässt sich bei Nichtgebrauch kompakt verstauen. Allerdings kritisieren die Tester ihre sehr aufwendige Montage. Zudem ist die Box nicht mit allen Dachträgern kompatibel und bietet keinen wirksamen Diebstahlschutz.

Magnetträger fällt beim Crashtest durch

Durchgefallen ist dagegen der magnetische Skiträger (Menabo Aconcagua). Er kostet zwar nur rund 250 Franken und ist schnell auf dem Blechdach montiert. Doch beim Crashtest mit 30 km/h flog der Träger vom Auto. Auch bei einem zweiten Versuch hielt das System den Kräften nicht stand. Zudem verursachte der Magnetträger 11 Prozent Mehrverbrauch. Allerdings ist dieser Wert nicht wirklich vergleichbar, weil man mit dem Magnetträger auf dem Dach nicht schneller als 100 km/h fahren sollte und die Messung deshalb bei geringerem Tempo erfolgte.

Das rät der TCS

Wer kann, nutzt Systeme, die fest auf dem Dachträger oder der Anhängerkupplung verschraubt sind. Vor dem Kauf gilt es zu prüfen, ob das System zum Auto passt und wie viel Gewicht Dach oder Kupplung tragen dürfen. Wer Skis oder Snowboards im Auto transportiert, sollte sie in einen Skisack stecken und mit Gurten sichern.