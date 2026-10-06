TCS warnt dringend vor diesen zwei Kindersitzen

Zwei Kindersitze fallen im TCS-Test durch: Beim Britax-Römer-Modell öffnet sich der Gurt, beim Axkid-Sitz bricht die Schale. Axkid bietet einen Umtausch an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der TCS warnt vor den Kindersitzen «Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z» und «Axkid Minikid Core»

Beim Britax-Sitz öffnet sich der Gurt; der Dummy fliegt raus

Beim Axkid-Sitz bricht die Schale; der Hersteller bietet einen Umtausch an

Gabriel Knupfer Redaktor News

Bei einem Unfall können Kindersitze Leben retten. Doch nur dann, wenn sie auch wirklich sicher sind.

Doch das ist nicht immer der Fall – aktuell warnt der TCS sogar vor zwei Kindersitzen: In den Modellen «Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z» und «Axkid Minikid Core» sind Kinder bei einem Unfall nicht sicher. Der Autoclub rät dringend vom Kauf ab.

Gurt öffnet sich

Konkret: Beim Frontalaufpralltest mit dem «Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z» in Liegeposition öffnet sich das Gurtschloss des Hosenträgergurtes. Der Dummy wird aus der Babyschale geschleudert.

Wer den Sitz bereits gekauft hat, sollte diesen in der aufrechten Position und ohne «Vario Base 5Z» nutzen. Stattdessen kann man die Babyschale mit dem Dreipunktgurt im Auto befestigen. Nur so bietet die Babyschale einen ausreichenden Schutz.

Sitzschale bricht

Auch der «Axkid Minikid Core» versagt im Test: In Liegeposition entriegelt sich der Stützfuss und fährt komplett ein.

Zudem bricht die Kunststoff-Sitzschale rund um das Gurtschloss des Fünfpunktgurtes, und das Becken des Dummys schleudert nach oben. Aufgrund des hohen Verletzungsrisikos bewertet der TCS auch diesen Sitz als «nicht empfehlenswert».

Axkid bietet Umtausch

Beide Hersteller reagieren. Britax Römer hat nach eigenen Angaben unverzüglich Untersuchungen eingeleitet, um die Ursache für das Versagen des Gurtschlosses zu bestimmen.

Der Hersteller Axkid hat den Verkauf des «Minikid Core» sogar eingestellt. Kunden können den Sitz gegen einen «Axkid Minikid 4 Pro» eintauschen. Der TCS wird den kompletten Test am 20. Oktober veröffentlichen.