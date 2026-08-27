Experte Andrea Scuderi vom TCS, mit über 1,6 Millionen Mitglieder der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist Teamleiter Fahrzeug und Messtechnik in der Abteilung Test & Technik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schnellladen kann bei älteren Elektroautos die Batteriealterung beschleunigen

Neuere Fahrzeuge steuern Temperatur und Ladeleistung besser, mindern dadurch Schäden

Empfohlen: Akku zwischen 20–80 Prozent laden, Ladeleistung im Alltag möglichst niedrig halten

Andrea Scuderi

Ich habe gelesen, dass man ein Elektroauto nicht immer am DC-Schnelllader aufladen soll, weil das der Batterie auf Dauer schade. Stimmt das?

L. Tschannen, per Mail

So pauschal kann man das nicht sagen. Besonders empfindlich können ältere Elektroautos reagieren. Bei früheren E-Fahrzeugen waren Batteriekühlung und Lademanagement häufig weniger ausgefeilt. Hohe Ladeleistungen und damit verbundene hohe Zelltemperaturen können die Alterung stärker beschleunigen.

Neue Autos regeln vieles selbst

Neuere Fahrzeuggenerationen dagegen haben das wesentlich besser im Griff: Das Batteriemanagement überwacht Temperatur und Ladezustand und reduziert bei Bedarf automatisch die Ladeleistung. Auch die Kühlsysteme sind leistungsfähiger geworden. Trotzdem empfehlen wir, DC-Schnellladen mit Leistungen von 50 bis 350 Kilowatt oder mehr vor allem auf längeren Reisen. Im Alltag dagegen sollte, wenn möglich, langsamer und mit Wechselstrom geladen werden.

Für die Lebensdauer günstig sind moderate Batterietemperaturen zwischen etwa 20 und 30 Grad Celsius. Mindestens ebenso wichtig wie die Ladegeschwindigkeit ist der Ladezustand. Im Alltag sollte der Akku möglichst nicht ständig auf 100 Prozent geladen oder nahezu leer gefahren werden. Rund 80 Prozent reichen meist aus. Bei vielen Stromern lässt sich deshalb für den Alltag ein maximales Ladelimit von beispielsweise 80 Prozent im Multimediasystem einstellen. Nachgeladen werden sollte idealerweise bereits bei zehn bis 20 Prozent. Wer das Auto für längere Zeit nicht benutzt, sollte den Ladezustand auf etwa 30 bis 70 Prozent lassen.

Wer sich an diese «Regeln» hält, dessen E-Auto-Akku wird bestimmt länger leben und auch nach über 100'000 gefahrenen Kilometern noch fit sein.

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