Experte Andrea Scuderi vom TCS, mit über 1,6 Millionen Mitglieder der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist Teamleiter Fahrzeug und Messtechnik in der Abteilung Test & Technik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elektroautos können als Zugfahrzeuge genutzt werden, aber Reichweite wird weniger

Hohe Anhängelast und besseres Drehmoment bei Steigungen als Vorteile

Reichweitenverlust bei maximaler Anhängelast: etwa 50 Prozent

Andrea Scuderi

Als Pferdebesitzerin interessiert mich, ob sich ein E-Auto auch als Zugfahrzeug eignet – und wie gross der Einfluss des Anhängers auf die Reichweite ist?

B. Kaufmann, per Mail

Elektroautos als Zugfahrzeuge von Anhängern sind tatsächlich noch wenig verbreitet. Weil die Zahl der Elektroautos aber ständig zunimmt, haben auch wir uns beim TCS gefragt, ob sie sich als Zugfahrzeug eignen. Und starteten deshalb eine Testreihe. Dabei standen vor allem die Anhängelast und – wie von dir gefragt – die Auswirkungen auf die Reichweite im Fokus.

Natürlich kommt es darauf an, mit welchem Modell du unterwegs bist. Unser Test hat gezeigt, dass es durchaus Elektroautos gibt, die sich als Zugfahrzeug eignen – insbesondere, wenn sie über eine Anhängelast von 3,5 Tonnen verfügen.

Bessere Zugkraft an Steigungen

Zur Frage betreffend Reichweitenverlust: Im Schnitt verlieren Elektroautos rund die Hälfte ihrer Reichweite, wenn sie noch einen Anhänger ziehen, der nahe bei der Maximallast liegt. Allerdings darfst du nicht ausser Acht lassen: Auch bei Verbrennern erhöht sich je nach Fahrzeugtyp und Anhängelast der Treibstoffverbrauch. Ein Vorteil beim Elektroauto als Zugfahrzeug ist jedoch das hohe Drehmoment des Elektromotors, das bei Steigungen die Zugkraft deutlich verbessert.

Die Krux liegt allerdings häufig beim Laden unterwegs. Zwar findest du entlang von Autobahnen und Hauptverkehrsachsen inzwischen viele Ladestationen. Allerdings müssen diese meistens vorwärts oder rückwärts angefahren werden. Mit einem Anhänger kann dies je nach Umgebung äusserst mühsam sein – im schlimmsten Fall koppelt man den Anhänger ab. Hilfreich ist in solchen Fällen die App «eTrucker». Sie weist Ladestationen für E-LKW aus, die ohne Abkoppeln des Anhängers angefahren werden können.

Hast auch du eine Frage an unsere TCS-Experten? Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort Autoblick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern. Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort Autoblick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern.