Experte Erich Schwizer vom TCS, mit über 1,6 Millionen Mitgliedern der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist Senior Experte Test & Technik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Klimaanlagen im Auto sind sicher bei regelmässiger Wartung und Reinigung

Regelmässiger Gebrauch verringert Bakterienbildung und hält Dichtungen geschmeidig

Klimaservice alle 2 bis 3 Jahre, Pollenfilterwechsel nach Herstellerangaben empfohlen

Erich Schwizer

Seit Wochen läuft bei den hohen Temperaturen meine Klimaanlage im Auto auf Hochtouren. Jetzt meinten Kollegen in der Badi kürzlich, dass meine Klimaanlage im Auto eine Virenschleuder sei. Was ist da dran?

M. Widmer, per Mail

Wenn du dein Auto regelmässig nach den vom Hersteller gemachten Vorgaben in den Service bringst, musst du dir eigentlich keine Sorgen machen. Einzig, wenn die Klimaanlage schlecht riecht, sollte sie von einer Werkstätte gereinigt werden. Sonst sind ein Ersatz des Pollenfilters nach den Vorgaben des Autoherstellers und ein Klimaservice etwa alle zwei bis drei Jahre ausreichend, um die optimale Leistung der Klimaanlage im Auto beizubehalten. Bei häufigen Fahrten in Gebieten mit viel Staub, zum Beispiel auf unbefestigten Schotterstrassen oder Feldwegen, sind kürzere Intervalle für Luft- und Innenraumluftfilter natürlich sinnvoll.

Klimaanlage regelmässig nutzen

Du kannst deinen Kollegen übrigens Folgendes ausrichten: Ein regelmässiger Gebrauch der Klimaanlage im Auto trägt dazu bei, dass sich weniger Bakterien und Pilzsporen ansammeln. Durch den Gebrauch werden zudem bewegliche Teile geschmiert und Dichtungen weniger porös, das heisst die Dichtungen trocknen weniger aus. In den Wintermonaten vermindert der Gebrauch der Klimaanlage die Luftfeuchtigkeit und hält damit die Scheiben beschlagfrei.

Zum Schluss noch ein Tipp: Einzelne wärmere Tage können dazu genutzt werden, die Klimaanlage zusammen mit dem Gebläse etwa einmal pro Monat für mindestens zehn Minuten einzuschalten. Dabei solltest du vor Ende der Fahrt die Kühlfunktion ausschalten, das Gebläse aber noch weiterlaufen lassen, um so die Restfeuchtigkeit aus dem System zu blasen.

Dann wünsche ich dir auch die restlichen heissen Tage in diesem Sommer noch stets einen kühlen Kopf im Auto und gute Fahrt.

Hast auch du eine Frage an unsere TCS-Experten? Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort Autoblick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern. Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort Autoblick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern.



