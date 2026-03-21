Schweizer Autowerkstätten gehören zu den vertrauenswürdigsten weltweit. Luzern, Interlaken und Bern schaffen es unter die Top 10 einer globalen Studie, die auf Online-Bewertungen von Garagen in 155 Städten basiert. Den höchsten Score erreicht eine Stadt in Südamerika.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Städte dominieren europäische Liste der vertrauenswürdigsten Autowerkstätten

Luzern, Interlaken und Bern unter den Top 10 weltweit platziert

Luzern erreicht 64,5 Punkte und damit höchste europäische Bewertung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Wer sein Auto zum Service oder zur Reparatur in die Werkstatt bringt, muss darauf vertrauen können, nicht übers Ohr gehauen zu werden. Eine neue Studie des britischen Portals Scrap Car Comparison zeigt nun, dass Autofahrer in der Schweiz grosses Vertrauen in hiesige Garagenbetriebe haben: gleich mehrere Städte rangieren in den Top 10.

Die Analyse nutzte als Datengrundlage Google-Bewertungen von Werkstätten in 155 Städten weltweit. Dabei wurde gezielt nach Begriffen wie «Ehrlichkeit» oder «Transparenz» gesucht und daraus ein sogenannter Vertrauensscore berechnet, der die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit der Betriebe widerspiegeln soll.

In den Top 10 der Welt

Den ersten Platz mit 81 Punkten belegt die Stadt Quito in Ecuador. Wer sich fragt, warum genau die ecuadorianische Hauptstadt auf Platz eins liegt, muss wissen, dass vor allem die geografische Lage ein grosser Faktor ist. Auf 2850 Metern Höhe in den Anden und mit vielen steilen, teils anspruchsvollen Strassen sind Autos dort stärkerem Verschleiss ausgesetzt, weshalb zuverlässige und vertrauenswürdige Mechaniker für die Bevölkerung besonders essenziell sind.

Platz Stadt Land Punktzahl 1 Quito Ecuador 81 2 Mumbai Indien 66 3 Luzern Schweiz 64,5 4 Interlaken Schweiz 64,2 5 Rotterdam Niederlande 62,5 6 Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate 62,3 7 Bern Schweiz 62,1 8 Marrakesch Marokko 62,1 9 Mexiko-Stadt Mexiko 61,4 10 Venedig Italien 59,6

Bei uns ist das weniger der Fall. Trotzdem fällt das Resultat aus Schweizer Sicht erfreulich aus: Gleich mehrere Städte schaffen es in die globale Spitzengruppe. Luzern belegt weltweit Rang drei (64,5 Punkte), Interlaken folgt direkt dahinter auf Platz vier (64,2 Punkte), Bern schafft es mit Platz 7 (62,1 Punkte) ebenfalls in die Top 10. Damit wird deutlich: Schweizer Garagen geniessen unter der Kundschaft einen exzellenten Ruf.

An der Spitze Europas

Im europäischen Vergleich sticht das Vertrauen in Schweizer Garagen noch deutlicher heraus. Vier der zehn vertrauenswürdigsten Städte Europas liegen in der Schweiz. Platz eins und zwei belegen Luzern und Interlaken, Platz vier Bern und Genf belegt den achten Platz (57 Punkte). Deutschland folgt mit Städten wie München, Düsseldorf und Dortmund – ein Hinweis auf die starke Automobiltradition.

Platz Stadt Land Punktzahl 1 Luzern Schweiz 64,5 2 Interlaken Schweiz 64,2 3 Rotterdam Niederlande 62,5 4 Bern Schweiz 62,1 5 Venedig Italien 59,6 6 München Deutschland 57,9 7 Düsseldorf Deutschland 57 8 Genf Schweiz 57 9 Dortmund Deutschland 56,5 10 Dubrovnik Kroatien 56,2

Insgesamt zeigt sich: Schweizer Städte rangieren deutlich über dem europäischen Durchschnittswert von 45,9 Punkten und setzen damit den Benchmark in Sachen Vertrauen und Servicequalität. In einem Land, das für Präzision, Qualität und Verlässlichkeit steht, sind auch die Erwartungen an Dienstleistungen hoch. Gleichzeitig sorgt die vergleichsweise kleine Marktstruktur dafür, dass sich schlechte Arbeit schnell herumspricht – ein natürlicher Qualitätsfilter.

Stets kritisch bleiben

Die grossen Verlierer in Sachen Vertrauen sind in der Studie die USA. In den Top 25 der am wenigsten vertrauenswürdigen Städte finden sich gleich 15 US-Metropolen. Ein möglicher Grund: In vielen amerikanischen Werkstätten gilt das Prinzip «je schneller, desto besser». Effizienz steht oft über Transparenz – was sich negativ auf das Vertrauen der Kundschaft auswirken kann. Überraschend: Auch japanische Städte wie Osaka und Kyoto landen weit vorne auf der Negativliste.

Die Ergebnisse – auch die der Schweizer – sollten aber mit Vorsicht genossen werden. Die Studie basiert ausschliesslich auf Google-Bewertungen, die anfällig für Verzerrungen sind. Zudem spielen kulturelle Unterschiede eine Rolle: In Japan etwa sind Kunden oft kritischer, gleichzeitig gelten strengere Reparaturstandards – was die Kosten erhöht und für Unmut sorgen kann. Am Ende zeigt sich: Auch wenn die Schweizer Städte Spitzenplätze belegen, ist Vertrauen in Werkstätten immer auch eine Frage von Erwartungen und Wahrnehmung.