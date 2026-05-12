Nach dem Mokka GSE bringt Opel am Pariser Autosalon im Oktober seinen sportlichsten Elektroantrieb auch im kleinen Bruder Corsa. Und dieser macht den Kleinwagen zum aktuell schnellsten Serien-Opel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Opel Corsa GSE feiert im Oktober statische Weltpremiere am Pariser Autosalon

Mit 281 PS beschleunigt er in 5,5 Sekunden auf 100 km/h

54 kWh Batterie, Preis unter 42'950 Franken

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Am Pariser Autosalon im Oktober feiert der neue Opel Corsa GSE statische Weltpremiere. Noch wird von Opel dazu nicht allzu viel verraten. Doch was man heute bereits vermuten kann: Der neue Corsa GSE wird – auch wenn er nicht die 800 PS des im letzten Herbst an der Auto Zürich gezeigten Showcars Corsa GSE Vision GT hat – bestimmt grossen Fahrspass bieten und gute Laune machen. Denn sein Elektromotor an der Vorderachse ist identisch mit jenem des bereits bekannten Mokka GSE – und macht den Corsa GSE so ganz nebenbei zum schnellstbeschleunigenden Opel-Serienmodell.

In 5,5 Sekunden auf Tempo 100

Dank beachtlichen 281 PS (207 kW) und einem maximalen Drehmoment von 345 Nm spurtet der kleine Powerstromer in flotten 5,5 Sekunden auf Tempo 100 und wird erst bei 180 km/h Spitze abgeregelt. Damit diese Leistung auch optimal auf die Strasse umgesetzt wird, gibt es an der Vorderachse ein Lamellen-Sperrdifferenzial. Das Fahrwerk wird leicht tiefergelegt und die Bremsen angepasst. Dazu kommt der niedrige Schwerpunkt durch das im Unterboden platzierte 54 kWh grosse Batteriepaket.

Zum sportlichen Auftritt des Corsa GSE passen auch seine zusätzlichen Spoiler und Schweller an Front und Heck sowie die grossen 18-Zoll-Alufelgen unter den breit ausgestellten Kotflügeln. Im Innenraum sorgen neben den angenehm beheizbaren Alcantara-Sportsitzen mit schwarz-grau-gelbem Karomuster auch nette Ausstattungsdetails wie Alu-Sportpedale, Alcantara-Lenkrad und ein Zehnzoll-Touchscreen mit Dynamikanzeigen und Rückfahrkamera für sportliche Gefühle.

Für verbindliche Preisinformationen ist es aktuell noch zu früh. Allerdings wird der Corsa GSE bestimmt günstiger als der ab 42'950 Franken kostende grössere Bruder Mokka GSE.