Polestar will endlich Erfolg. Die Technik stimmt, das Design auch. Doch nach wie vor hapert es an der nötigen Markenbekanntheit. Die soll jetzt neben den neuen Modellen Polestar 2 und 7 auch das attraktive Konzept Formula 2030 bringen.

Darum gehts Polestar zeigt mit dem Formula 2030 eine sportliche Elektro-Crossover-Studie für mehr Markenprofil

Der 4,68 Meter lange Formula 2030 hat erstmals ein eigenes Design von Philipp Römers

Serienbau ist nicht geplant, doch Lichtdesign und Cockpit sollen künftige Modelle mitprägen

Stefan Grundhoff

Bislang überzeugten alle Polestar-Modelle optisch mit ihrer skandinavischen Eleganz. Die gräulich schimmernde Studie Formula 2030 geht mit ihrer imposanten Taillierung und den mächtigen 22-Zoll-Rädern jetzt aber noch einen Schritt weiter – in eine neue, betont sportliche Richtung.

Der Grund dafür: Der 4,68 Meter lange E-Crossover ist das erste Modell, dem Chefdesigner Philipp Römers (47) ein komplett eigenes Gesicht geben konnte. Einzig schade: das spektakuläre, 2,02 Meter breite Sportgerät wird es wohl nie als Serienauto geben.

Erstes Modell von Römers

Denn der Formula 2030 will keine neue Baureihe ankündigen oder irgendein bestehendes Modell ersetzen. Vielmehr soll das elektrische Zukunftsmodell Details verraten, denen wir in kommenden Polestar-Versionen wohl wieder begegnen dürften. «Design sollte stets die Werte und die Mission einer Marke widerspiegeln – genau das haben wir mit dem Konzept umgesetzt», sagt Polestar-Chefdesigner Philipp Römers. «Es ist die physische Verkörperung dessen, wie wir die Kernwerte von Polestar – Design, Performance und Nachhaltigkeit – auf unsere künftigen Serienfahrzeuge übertragen.»

Das gilt nicht nur für die LED-Lichteinheiten vorne und hinten, die sich vom Volvo-Vorbild entfernen, sondern auch für die Proportionen. So erinnert das rundliche Heck etwas an den Porsche 928. Das gilt auch fürs Cockpit. Während andere Marken sich durch mächtige Bildschirmwände von der jahrelang gepflegten Zentrierung auf den Fahrer verabschiedet haben, macht Polestar beim Formula 2030 genau das Gegenteil und richtet das Cockpit wieder auf den Piloten aus.

Eine Designstudie

Denn Polestar soll sich innerhalb des chinesischen Geely-Konzerns besonders sportlich und emotional präsentieren – um sich so klar von den Schwestermarken Volvo, Lotus oder Zeekr abzugrenzen. Das gelingt mit einem offenen Lufteinlass an der Front, den markanten Leuchten und einer breiten Mittelkonsole im Stil des Porsche Carrera GT.

Je nach Fahrprogramm wandert das 12,2-Zoll-Display nach oben oder klappt sich im Sportmodus komplett flach. Die konturierten Einzelsitze mit aufblasbaren Kissen sehen gerade im Fond spektakulär aus. Sie sind jedoch wohl ebenso eine Designspielerei wie das offene Ladeabteil oder die gegenläufig öffnenden Türen. Warten wir daher mal ab, was davon schliesslich den Sprung in die künftigen Polestar-Serienfahrzeuge schafft. Doch der Formula 2030 ist schon mal eine gelungene Fingerübung des neuen Designchefs Römers.