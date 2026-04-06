Nach 50 Jahren ist Schluss: Audi verabschiedet sich vom legendären Fünfzylinder aufgrund der bevorstehenden EU7-Abgasnorm. Damit verliert die Marke eine ihrer prägendsten Motorsport-Ikonen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audi stoppt den Fünfzylinder-Motor zum 50. Jubiläum wegen EU7-Abgasnorm

Fünfzylinder prägte legendäre Modelle wie den Audi Quattro in den 1980ern

Nur noch eine Handvoll Audis sind als RS-Modelle erhätlich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Schlechte Nachrichten für Audi-Freunde: Der berühmte Fünfzylinder der Ingolstädter verschwindet aus dem Sortiment – und das ausgerechnet zum 50. Jubiläum des legendären Motors. Damit ist nicht nur das Herzstück des Audi RS3 und der Jubiläums-Auflage RS3 Competition Limited Geschichte, sondern auch ein grosses Stück Rennsport- und Firmenhistorie.

Der Fünfzylinder kam erstmals 1976 im Audi 100 zum Einsatz und war seither fester Bestandteil zahlreicher legendärer Modelle. Besonders prägend war er natürlich im Audi Quattro, der in den 1980er-Jahren die Rallye-Welt dominierte und den Mythos der Marke entscheidend prägte.

Hoher Aufwand, hohe Kosten

Der Grund für das Aus ist jedoch wenig romantisch: die neue Euro-7-Abgasnorm (EU7). Sie stellt Audi vor enorme technische und vor allem finanzielle Herausforderungen. Der Aufwand, den Fünfzylinder zukunftsfähig zu machen, ist schlicht zu gross. Stattdessen soll der Fokus künftig stärker auf Elektromobilität und die Weiterentwicklung elektrischer Antriebe gelegt werden. Natürlich ein nachvollziehbarer Schritt – und dennoch ein schmerzhafter, denn Audi kappt damit ein weiteres Stück seiner eigenen Rennsport-DNA.

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da bot Audi eine beeindruckende Vielfalt an Sportmodellen. Auf der Webseite konnte man gefühlt mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge als S- oder RS-Variante konfigurieren – vom S1 bis S8 und vom RS3 bis zum RS7. Für viele Audi-Freunde war das mehr als nur ein Konfigurator, sondern fast schon ein Ritual. Die Kirsche auf der Sahnetorte war damals der R8. Ein echtes Performance-Biest mit dröhnendem V10-Mittelmotor. Doch auch dieses Kapitel ist inzwischen Geschichte – 2023 lief der letzte R8 vom Band. Im selben Jahr verabschiedete sich zudem der kleine, ikonische Audi TT.

Audi kann noch RS

Für eine Marke, die jahrzehntelang in verschiedensten Rennsportkategorien aktiv war und inzwischen gar in der Königsklasse Formel 1 angekommen ist, wirkt es ernüchternd, dass nur noch eine Handvoll echter Sport- beziehungsweise RS-Modelle im Angebot bleibt. Wenn man den E-Tron RS GT und den auslaufenden RS3 ausschliesst, bleiben nur noch der RS Q8 und der neue RS5 als Verbrenner übrig. Immerhin: Mit dem RS5 zeigt Audi weiterhin, dass man noch weiss, wie man emotionale und leistungsstarke Verbrennerfahrzeuge für die Strasse baut. Doch der Abschied vom Fünfzylinder markiert dennoch das Ende einer Ära.