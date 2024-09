Am letzten Wochenend ging die E-Nova Mobility Experience, die Messe rund um elektrische Mobilität, zu Ende. Dabei probierte eine Rekord-Besucherzahl E-Bikes, E-Scooter und Elektroautos rund um den Europaplatz aus.

70'000 Besucher am Europaplatz in Zürich

Besucher konnten E-Bikes, E-Scooter und Elektroautos ausprobieren

Andreas Faust Leitung Auto & Mobilität

Zum zweiten Mal ging die E-Nova Mobility Experience in diesem Jahr über die Bühne. Am Europlatz mitten in Zürich zeigten vom 6. bis 8. September rund 40 Ausstellende ihre Neuheiten rund um die elektrische Mobilität. Dabei gings nicht nur ums Schauen: Besucherinnen und Besucher konnten E-Bikes, E-Scooter oder Elektroautos kostenlos ausprobieren und eigene Erfahrungen sammeln.

Fanden im letzten Jahr noch 60'000 Besucherinnen und Besucher den Weg an die Messe unter freiem Himmel, waren es in diesem Jahr schon 70'000. Von Elektroautos und -motorrädern, E-Bikes, E-Scootern, E-Rollern, Wasserstoff-Bikes und One Wheels war alles vertreten. Automarken wie Volvo, Genesis oder Citroën, aber auch bisher weniger bekannte Start-ups präsentierten ihre neuesten Modelle und Konzepte.

Interesse an Mobilität ungebrochen

Auch das Wetter spielte mehrheitlich mit und bot ideale Bedingungen. Die E-Nova hat gezeigt, dass das Interesse an nachhaltigen Mobilitätslösungen in der Schweiz ungebrochen ist. «Wir sind begeistert von der Resonanz, der Offenheit und dem Engagement der Besucherinnen und Besucher», resümierte Manuel Schaub, Gründer der Eventagentur Echowerk als Veranstalter und Initiator der E-Nova.

Nächste E-Nova schon in Planung

Besucherinnen und Besucher nutzten die Möglichkeit, sich kostenlos durchs ganze Sortiment der Zukunftsmobilität zu testen, sehr rege. «Es war grossartig zu sehen, wie begeistert die Menschen sind, wenn sie neue Formen der Mobilität selbst erleben können», sagt Fabienne Kleiner, Mitinhaberin von Echowerk und Ideengeberin der Messe.

Sie plant nun bereits fürs nächste Jahr. Vom 5. bis 7. September wird dann die E-Nova mit gleichem Mitmach-Konzept Neuheiten und Informationen zur nachhaltigen elektrischen Mobilität bieten.