Eine Mobilitätsmesse mitten in Zürich: An der E-Nova Mobility Experience (6. bis 8. September 2024) zeigen rund 40 Aussteller ihre Ideen und Lösungen rund um elektrifizierte Mobilität. Ausprobieren kann man die E-Autos, E-Bikes und E-Scooter gleich vor Ort.

1/11 E-Nova Mobilität Experience: Zum zweiten Mal nach 2023 findet vom 6. bis 8. September die Mitmach-Messe rund um die elektrifizierte Mobilität auf dem Europaplatz Zürich statt.

Andreas Faust Leitung Auto & Mobilität

Die Schweiz ist das Land des dichtmaschigen öffentlichen Verkehrs. Doch wer in den Städten flott unterwegs sein will, steigt am besten aufs Velo oder E-Bike. Das zeigt eine Studie des Schweizer Think Tank Avenir Suisse vom August anhand der Auswertung der Google-Maps-Daten von 100'000 Menschen, die in Schweizer Städten unterwegs sind. Demnach erreichten sie mit Bus und Tram nicht einmal die doppelte Gehgeschwindigkeit.

Deutlich schneller gehts mit im Schnitt 12,8 km/h mit dem Velo, langsame E-Bikes kommen auf 14,6 km/h, schnelle E-Bikes, die bis zu 45 km/h schaffen, gar auf 20,9 km/h im Schnitt. Dennoch: Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) nutzen nur neun Prozent der Pendlerinnen und Pendler Velo oder E-Bike für den Berufsweg. Da gäbe es noch Luft nach oben. Zumal nach dem Boom der Corona-Jahre nun auch die Zweirad-Verkäufe in der Schweiz wieder zurückgehen: Rund sechs Prozent weniger wurden im letzten Jahr gegenüber 2022 verkauft. Und dann gäbe es auch noch die elektrischen Scooter – ob im Sharing oder privat gekauft –, die ebenfalls noch Potenzial nach oben haben. Bis 2029 sollen hier die Nutzerzahlen auf über 850'000 ansteigen.

Probefahrten vor Ort

Dieses Potenzial will die Mobilitätsmesse E-Nova Mobility Experience helfen zu heben. Zur Premiere auf dem Zürcher Europaplatz im letzten Jahr kamen 60'000 Besucherinnen und Besucher und informierten sich über Elektroautos, E-Bikes und E-Scooter. Vom 6. bis 8. September findet jetzt am gleichen Ort die zweite Auflage statt – kostenlos und leicht erreichbar mitten in Zürich. Im Unterschied zu vielen anderen Messen geht es dabei unter freiem Himmel vor allem ums Mitmachen und Ausprobieren: Neben Automarken wie Citroën, Genesis, Smart und Volvo präsentieren rund 40 Start-ups und etablierte Anbieter aus den Bereichen E-Roller, E-Bikes und Carsharing ihre neuesten Produkte und Services. Viele Fahrzeuge lassen sich gleich vor Ort probefahren – die E-Nova ist mehr Erlebnis als klassische Messe.

Die Eventagentur Echowerk als Vermarkter will dabei vor allem Vorbehalte abbauen: «Noch immer kursieren viele Mythen rund um die Elektromobilität. Durch das direkte Erleben können wir Hemmschwellen abbauen und den Menschen zeigen, wie viel Freude nachhaltige Mobilität machen kann», sagt Fabienne Kleiner, die Ideengeberin der E-Nova.