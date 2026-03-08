Wie Chinas Autobauer die Welt erobern

Auf dem grössten Automarkt der Welt in China tummeln sich Schätzungen zufolge nicht weniger als 150 verschiedene Hersteller. Die genaue Anzahl kennen nicht einmal Experten, denn fast im Wochentakt kommen neue Marken dazu oder verschwinden wieder, ohne dass wir in Europa jemals von ihnen gehört hätten. Doch einige Megakonzerne haben sich im Riesenreich festgesetzt und erobern von China aus mit diversen Submarken die globalen Automärkte – oft in Zusammenarbeit mit etablierten westlichen Herstellern.
Aito
Ursprünglich als Submarke der Seres Group eingeführt, gehört Aito seit 2023 vollständig zum Technologie-Gigant Huawei, der an zahlreichen Chinamarken beteiligt ist. 2025 wurden auf der IAA in München (D) drei E-Autos für den Weltmarkt präsentiert.
Marken: Aito
Globaler Absatz 2025: 420'000 Autos
Joint Ventures: Chery, BAIC, Changan, GAC
BAIC
Die bereits 1958 gegründete Beijing Automotive Industry Corporation ist einer der grössten chinesischen Autobauer in Staatsbesitz und stellt unter dem Markennamen Beijing die meisten Taxis für Chinas Hauptstadt Peking her.
Marken: Arcfox, BAIC, Foton
Globaler Absatz 2025: 1,7 Mio. Autos (2024)
Joint Ventures: Mercedes, Hyundai
BYD
Der mittlerweile grösste Hersteller von E-Autos der Welt startete 2003 als reiner Batterieproduzent und strebt mit einer aggressiven Wachstumsstrategie aktuell in die Weltspitze der globalen Autoindustrie. Seit vergangenem Jahr bietet BYD auch in der Schweiz zahlreiche Modelle an.
Marken: BYD, Denza, Yangwang, Fang Cheng Bao
Globaler Absatz 2025: 4,6 Mio. Autos
Joint Ventures: Toyota
Chery
Zwischenzeitlich der grösste Auto-Exporteur Chinas, versucht das staatlich geführte Unternehmen mit den Submarken Omoda und Jaecoo auch in Europa Fuss zu fassen. Fast die Hälfte aller gebauten Modelle (1,34 Mio.) gingen 2025 ins Ausland.
Marken: Kaiyi, Exceed, Jetour, Omoda, Jaecoo
Globaler Absatz 2025: 2,81 Mio. Autos
Joint Ventures: Jaguar Land Rover
Changan
Ein weiterer Big Player im Reich der Mitte, der global massiv expandiert und nicht nur eigene, sondern auch E-Autos für Mazda und Ford produziert. Zusammen mit Huawei und Batterie-Gigant CATL hat Changan 2023 die Hightech-Marke Avatr eingeführt.
Marken: Changan, Oshan, Deepal, Qiyuan, Avatr
Globaler Absatz 2025: ca. 3,0 Mio. Autos
Joint Ventures: Mazda, Ford
Dongfeng
Der Traditionshersteller hat sich ein Multi-Marken-Reich aufgebaut, in den vergangenen Jahren bei den Absätzen aber geschwächelt. Jetzt soll es mit aufstrebenden Marken wie Voyah oder M-Hero, die schon seit 2023 in der Schweiz aktiv sind, auch in Europa aufwärtsgehen.
Marken: M-Hero, Voyah, Forthing, Nammi, Venucia
Globaler Absatz 2025: 1,5 Mio. Autos
Joint Ventures: Nissan-Infiniti, Honda, Peugeot-Citroën
FAW
Die 1956 gegründete First Automotive Works ist die staatliche Muttergesellschaft der Luxusmarke Hongqi, welche die offiziellen Fahrzeuge der kommunistischen Partei Chinas baut. Allerdings trägt ein Grossteil der von FAW produzierten Autos Logos von Partnern wie VW oder Toyota.
Marken: Hongqi, Bestune, Jiefang
Globaler Absatz 2025: 3,3 Mio. Autos
Joint Ventures: Volkswagen, Toyota
GAC
Die Guangzhou Automobile Group (GAC) mischt seit der Gründung 2008 im Wettstreit der grössten Autobauer Chinas mit, verlor in den letzten Jahren aber an Boden – einer der grössten Stützpfeiler ist die Kooperation mit Toyota. Neue Marken wie Aion sollen bald in Europa Erfolg bringen.
Marken: Aion, Hyper, Trumpci
Globaler Absatz 2025: 1,72 Mio. Autos
Joint Ventures: Toyota, Honda
Geely
Als einziger chinesischer Konzern produziert Geely nicht nur in den USA, sondern besitzt auch gleich mehrere westliche Traditionshersteller wie Volvo oder Lotus. Mit 14 verschiedenen Marken rangiert Geely auf dem Niveau von Europas Multi-Marken-Riesen Stellantis.
Marken: Volvo, Polestar, Smart, Zeekr, Lynk & Co, Lotus, u.a.
Globaler Absatz 2025: 3,0 Mio. Autos
Joint Ventures: Renault, Mercedes
Great Wall Motor
Grosse Ambitionen in Europa hegt auch GWM – Chinas erster privater Hersteller, der 2003 an die Börse ging. Trotz erfolgreicher Rolle als Entwickler (z.B. Mini Cooper SE) missglückte der Europastart der Marken Wey und Ora nach Problemen mit Vertriebspartner Emil Frey.
Marken: Haval, Ora, Wey, Tank
Globaler Absatz 2025: 1,32 Mio. Autos
Joint Ventures: BMW/Mini
JAC
Unter dem Namen JAC Motors startete Anhui Jianghui Automobile vor über 60 Jahren mit Nutzfahrzeugen und verkauft heute seine breite Palette – vom E-Flitzer bis zum Diesel-LKW – in 130 Ländern weltweit, darunter auch in der Schweiz. VW hält 75 Prozent am Joint Venture mit JAC.
Marken: JAC
Globaler Absatz 2025: ca. 500'000 Autos
Joint Ventures: Volkswagen
Leapmotor
Das vom europäischen Mega-Konzern Stellantis übernommene China-Start-up wächst rasant und bietet seit rund einem Jahr in zahlreichen europäischen Märkten (darunter in der Schweiz) E-Autos und Plug-in-Hybride zu Kampfpreisen an.
Marken: Leapmotor
Globaler Absatz 2025: 597'000 Autos
Joint Ventures: Stellantis
Nio
Markengründer William Li wurde schon als chinesischer Steve Jobs gefeiert, der mit innovativen Ideen wie Akku-Wechselstationen von sich reden machte. Nach historisch tiefen Absatzzahlen in Europa sollen die neuen Marken Onvo (Familienautos) und Firefly (Kleinwagen) 2026 Aufschwung bringen.
Marken: Nio, Onvo, Firefly
Globaler Absatz 2025: 326'000 Autos
Joint Ventures: CATL
SAIC
Die Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) befindet sich in Staatsbesitz und gilt als eines der Schwergewichte von Chinas Autoindustrie. Wichtigste Submarke ist MG, die 2025 erneut stärkste Chinamarke in Europa war.
Marken: Maxus, MG, Roewe, Wuling
Globaler Absatz 2025: 4,5 Mio. Autos
Joint Ventures: Volkswagen, General Motors
Xiaomi
Bisher sind die Autos des Smartphone-Giganten nur in China erhältlich, dort aber echte Verkaufsschlager mit langen Wartelisten. 2027 sollen Modelle wie die Limousine SU7 und das SUV-Pendant YU7 auch nach Europa kommen.
Marken: Xiaomi
Globaler Absatz 2025: 400'000 Autos
Joint Ventures: –
XPeng
Als direkter Konkurrent zu Nio oder Xiaomi hat sich das Unternehmen von Gründer He Xiaopeng innerhalb weniger Jahre bis auf die Strassen Europas gekämpft. Seit Herbst 2025 bietet XPeng die preiswerten Premiumstromer G6 und G9 auch in der Schweiz an.
Marken: XPeng
Globaler Absatz 2025: 429'000 Autos
Joint Ventures: Volkswagen
