Den etablierten Anbietern erwächst im E-Auto-Bereich weitere Konkurrenz: Nebst diversen Billig-Stromern aus China will nun auch die Marke Lynk & Co den Markteintritt in der Schweiz schaffen. Firmenboss Nicolas López Appelgren verrät seine Pläne.

Die Automarke aus dem Ikea-Land hat viel vor: Lynk & Co hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Mobilität zu verändern. Dies soll etwa durch den Aufbau einer Community geschehen, die bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge mitreden darf. Oder auch durch Autos, die etwas Eigenständiges, Vernetztes und Sinnhaftes darstellen, wie Nicolas López Appelgren, CEO von Lynk & Co International, erklärt. «Seit rund zehn Jahren entwickeln wir Fahrzeuge, die markantes Design mit fortschrittlicher Technologie verbinden und damit eine frische Alternative im Premiumsegment bieten.»

Entstanden ist die Marke an der Schnittstelle zwischen Ost und West, wie der Chef des Autoherstellers sagt. Konkret ging der Brand als Joint Venture zwischen dem chinesischen Mobilitätsmulti Geely Auto und Volvo Cars hervor, mit der Absicht, chinesische Produktionskompetenz mit europäischem Design- und Engineering-Know-how zu verbinden. «Lynk» steht laut Appelgren für die Mission des Unternehmens, Menschen, Kulturen und Technologien miteinander zu verbinden, während «& Co» Offenheit und Zusammenarbeit symbolisiert.

Im Interview verrät der Firmen-CEO seine Strategie für den Markteintritt in der Schweiz – und sagt, weshalb sein Unternehmen nicht wie andere chinesische Stromer auf die Billigschiene setzt.

Herr Appelgren, was sind Ihre Pläne für die Schweiz?

Nicolas López Appelgren: Die Schweiz ist ein spannender nächster Schritt auf unserem europäischen Weg. Mit ihrer hohen Kaufkraft und anspruchsvollen Kundschaft ist sie ein idealer Markt, um Design, Performance und Vielseitigkeit der Lynk-&-Co-Modelle zu zeigen. Wir sehen die Schweiz nicht nur als kommerzielle Chance, sondern auch als Bühne für eine Marke, die Innovation, Nachhaltigkeit und Stil vereint. Der kommerzielle Start ist für das erste Quartal 2026 geplant, unterstützt durch rund zehn Vertriebsstandorte im ganzen Land. So stellen wir sowohl Zugänglichkeit als auch ein hochwertiges Markenerlebnis sicher. Unser Ziel ist klar: Lynk & Co als moderne, vernetzte Automobilmarke in der Schweiz zu etablieren – mit fortschrittlicher Technologie und bewusstem Design für Menschen, die mehr von Mobilität erwarten.

Sie fokussieren sich auf das bereits gut bespielte Premiumsegment im Bereich der Elektroautos.

Dieses Segment ist der Ort, an dem Innovation, Nachhaltigkeit und Design zusammenkommen – genau das, was moderne Kundinnen und Kunden erwarten. Mit Modellen wie dem Lynk & Co 08 oder dem 02 wollen wir neue Massstäbe setzen. Der Wettbewerb ist intensiv, aber genau das macht dieses Segment attraktiv. Lynk & Co ist gut positioniert, um eigenständige, verantwortungsvolle Produkte anzubieten, die den Zeitgeist treffen.

Warum zielen Sie nicht auf das günstige Segment, wo noch mehr Nachfrage herrscht?

Lynk & Co steht für Produkte, die Design, Technologie und Nachhaltigkeit mit einer starken Markenidentität vereinen. Das Premium- und Elektrosegment spiegelt diese Werte wider. Unsere Strategie ist klar: Qualität statt Kompromisse. Über starke Partnerschaften mit Handel und Werkstätten stellen wir sicher, dass unsere Kundinnen und Kunden nicht nur ein gutes Produkt, sondern auch exzellenten Service erhalten.

Wodurch unterscheiden sich Ihre Modelle voneinander?

Das jüngste Modell, der Lynk & Co 08, ist ein Plug-in-Hybrid-SUV und das aktuelle Flaggschiff der Marke. Er kombiniert markantes Design, hochwertige Verarbeitung und moderne Technologie und bietet bis zu 200 Kilometer elektrische Reichweite nach WLTP – ein europäischer Spitzenwert im Plug-in-Hybrid-Segment – sowie DC-Schnellladen. Der Lynk & Co 02 ist unser erstes vollelektrisches Modell. Er verbindet innovatives Design mit moderner Technologie und einer Reichweite von bis zu 445 Kilometern. Besonders ist seine Entstehung: Über die Co:lab-Funktion haben Kundinnen und Kunden mehr als 6000 Feedbacks eingebracht, die direkt in die Entwicklung eingeflossen sind. Der Lynk & Co 01 schliesslich präsentiert sich mit weiterentwickeltem Design, zwei Ausstattungslinien, neuen Farben, moderner Infotainmenttechnologie und einem effizienteren Antrieb.

Lynk & Co wurde in Göteborg gegründet und gehört zur Geely Group. Wie «schwedisch» und wie «chinesisch» sind Ihre Fahrzeuge?

Lynk & Co ist von Beginn an als globale Marke entstanden. Unsere Modelle folgen der Tradition skandinavischer Innovation, werden in Göteborg entworfen und teilweise entwickelt, in hochmodernen Werken in Yuyao und Chengdu in China produziert und weltweit vertrieben. Wir vereinen das Beste aus beiden Welten. Diese Kombination unterscheidet uns sowohl von klassischen europäischen als auch von rein chinesischen Marken. Entscheidend ist für uns nicht die Herkunft, sondern der Anspruch, hochwertige Produkte zu entwickeln, die unseren Kundinnen und Kunden echten Mehrwert bieten.

Sie arbeiten für den Markteintritt mit dem Volvo-Händlernetz. Wie kam es dazu?

In Europa verfolgen wir eine klare Retail-first-Strategie und arbeiten exklusiv mit Volvo Cars zusammen. Diese Kooperation umfasst Neuwagen- und Gebrauchtwagenverkauf, Ersatzteile und Logistik. Die Zusammenarbeit mit einem etablierten Netzwerk schafft Vertrauen, senkt Markteintrittsbarrieren und ermöglicht eine effiziente Skalierung – besonders in Märkten, in denen unsere Bekanntheit noch wächst.

Birgt das nicht das Risiko einer Kannibalisierung?

Für Kundinnen und Kunden ist die Partnerschaft ein klarer Vorteil. Wir nutzen bestehende Strukturen, ohne unsere Markenidentität zu verwässern. Beide Marken sind klar differenziert – im Design, in der Positionierung und im Preis. Auch im Handel bleibt Lynk & Co visuell und konzeptionell eigenständig.

Sie verstehen sich als Mobilitätsanbieter. Was bedeutet das konkret?

Für uns heisst moderne Mobilität, gemeinsam mit unseren Nutzerinnen und Nutzern zu wachsen. Über Co:lab können Fahrerinnen und Fahrer direkt Feedback geben – in Echtzeit. Diese Nähe erlaubt es uns, schneller zu reagieren und Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln. Nur wenige Automobilmarken öffnen ihren Entwicklungsprozess so konsequent.

Sie starteten noch als reines Abo-Modell. Weshalb verabschieden Sie sich jetzt von dieser Strategie?

Heute verfolgen wir eine klare Retail-first-Strategie. So erreichen wir mehr Menschen und bieten unterschiedliche Zugangsmodelle. Das Abo war ein wichtiger Schritt, um neue Wege zu gehen. Mit dem Wachstum der Marke ist aber auch der Wunsch nach Kauf- und Leasingoptionen gestiegen. Unser Ziel ist es, Wahlfreiheit zu bieten – mit starken Produkten und einer modernen Markenidentität.

Wo sehen Sie Lynk & Co in einem Jahr?

2026 wird ein Jahr der Konsolidierung und des Wachstums. Wir stärken unser Retail-Modell, bauen Partnerschaften aus und entwickeln unser Produktportfolio weiter. Mindestens ein neues oder überarbeitetes Modell pro Jahr ist fest eingeplant. Lynk & Co tritt damit in eine neue Phase ein – als selbstbewusste, etablierte Marke mit wachsendem europäischem Footprint.