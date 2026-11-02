Obwohl BMW längst mehr SUVs als Limousinen verkauft, bleibt für viele Fans die klassische 3er-Limousine das Herzstück der Marke. Jetzt gibt es den Dreier erstmals auch rein elektrisch. Wir sind ihn bereits gefahren.

Darum gehts Der neue BMW i3 ist eine elektrische 3er-Limousine mit 108,7-kWh-Akku und 910-km-WLTP-Reichweite

Das Topmodell i3 50 xDrive leistet 469 PS, hat Allrad und soll real über 500 Kilometer schaffen

Der i3 lädt mit bis zu 400 kW am DC-Lader, der i3 40 xDrive startet neu bei 67'100 Franken

Stefan Grundhoff

Bitte von der Bezeichnung nicht täuschen lassen: Mit dem einst polarisierenden Ökomobil der frühen 2010er-Jahre hat der neue BMW i3 bis auf den Stromanschluss nichts mehr gemeinsam. Und um auch frühere Dieselfahrer zu überzeugen, lockt der i3 der Neuzeit mit einem riesigen 108,7-kWh-Batteriepaket im Unterboden. Es soll für Reichweiten von 910 Kilometern bis zum nächsten Ladestopp sorgen.

Bei flottem Autobahntempo und im eiskalten Winter bleibt das allerdings ein Traum der Entwickler. Doch über 500 Kilometer Reichweite mit einer Ladung sollte das aktuelle Topmodell i3 50 xDrive unter allen nur erdenklichen Realbedingungen und im anspruchsvollen Alltag schaffen. Und das ist auch schon ziemlich beeindruckend.

Geräuschkomfort wie in der Luxusklasse

Frühere Dieselfahrer freuen sich über Allradantrieb, 469 PS (345 kW) und 645 Nm Drehmoment. Trotz 2,3 Tonnen Gewicht schiebt die 4,76 Meter lange Limousine beim Tritt aufs Pedal gewaltig an. Im Vergleich zum Diesel arbeiten die beiden E-Motoren flüsterleise und so reist es sich im viertürigen i3 so ruhig wie zuvor nur in der 7er-Luxusklasse. Doch auch wer es fliegen lassen möchte, kommt auf seine Kosten. Auf kurvigen Landstrassen sorgt der konstruktionsbedingt tiefe Schwerpunkt für grosse Freude am Fahren – und so wird der alte Slogan wieder gegenwärtiger denn je.

BMW-Fans müssen umdenken: Das Cockpit dominieren ein schmales Panoramadisplay, der zentrale Touchscreen und ein Head-up-Modul. Auch Navi, Komfortassistenten und Sitze wollen neu bedient sein – die karge Schalterleiste in der Tür für die Sitzeinstellung enttäuscht. Immerhin ermöglicht das Menü für oft benutzte Funktionen Schnellzugriffe – oder bietet eine gut funktionierende Sprachbedienung.

Der bekannte Autobahnassistent ermöglicht in 21 Ländern freihändiges Fahren bis 130 km/h, falls die Augen auf der Fahrbahn verharren. In der Schweiz wäre das zwar ebenfalls technisch möglich, aber gesetzlich (noch) nicht erlaubt. Dennoch werden bereits weitere Assistenz-Funktionen ab kommendem Frühjahr versprochen.

Schnell auf der Strasse und beim Laden

So gut der BMW i3 50 xDrive einlenkt, bremst, beschleunigt und stets einen prima Fahrbahnkontakt vermittelt, so überzeugend funktioniert auch das schnelle Nachtanken am DC-Lader. Jetzt zum Verkaufsstart fliessen bis zu 400 kW durch den Stecker – mit weiteren Updates dürften es aber schon bald 500 kW werden. Aktuell dauerts 21 Minuten, bis der Akku von 10 auf 80 Prozent gefüllt ist. An der heimischen Wallbox oder in der Stadt sind es an einem AC-Stecker immerhin auch 22 kW.

BMW i3 50 xDrive im Schnellcheck Antrieb: 2 E-Motoren, 469 PS (345 kW), 1-Gang-Schaltung, 4x4, Akku 108,7 kWh Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,7 s, Spitze 210 km/h, Reichweite WLTP 910 km, Laden AC/DC 22/400 kW Masse: L/B/H 4,76/1,87/1,48 m, Leergewicht 2280 kg, Anhängelast gebremst 12% 1800 kg, ungebremst 750 kg, Kofferraum 420 l + Frunk 31 l Umwelt: Verbrauch WLTP 13,4 kWh/100 km, 0 g/km CO2, Energieeffizienz A Preis: ab 73’300 Franken, Basis i3 40 xDrive ab 67’100 Fr. Antrieb: 2 E-Motoren, 469 PS (345 kW), 1-Gang-Schaltung, 4x4, Akku 108,7 kWh Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,7 s, Spitze 210 km/h, Reichweite WLTP 910 km, Laden AC/DC 22/400 kW Masse: L/B/H 4,76/1,87/1,48 m, Leergewicht 2280 kg, Anhängelast gebremst 12% 1800 kg, ungebremst 750 kg, Kofferraum 420 l + Frunk 31 l Umwelt: Verbrauch WLTP 13,4 kWh/100 km, 0 g/km CO2, Energieeffizienz A Preis: ab 73’300 Franken, Basis i3 40 xDrive ab 67’100 Fr. Mehr

Und wem der von uns gefahrene, mindestens 73'300 Franken teure BMW i3 50 xDrive zu teuer ist, dem sei der kleinere Bruder i3 40 xDrive mit 374 PS (275 kW) empfohlen. Ab 67'100 Franken bietet dieser ebenfalls 4x4 und verfügt über ein 83 kWh grosses Batteriepaket, das gut 700 WLTP-Kilometer ermöglichen soll.