Immer mehr chinesische Hersteller drängen nach Europa und waren – wie MG – auch an der Sonntag zu Ende gegangenen Auto Zürich vertreten.

Das Autojahr 2025 stand bisher im Zeichen chinesischer Hersteller. Diese drängen wegen der steigenden Verkäufe von Stromern nach Europa. So feierte im Frühling BYD mit einem pompösen Event in Spreitenbach AG den offiziellen Schweizer Markteintritt. Allerdings konnte der mittlerweile weltgrösste E-Autohersteller hierzulande bis Ende September nur gerade 517 Fahrzeuge absetzen.

Neben edlen Stromern wie der Limousine Seal oder dem SUV-Coupé Sealion 7 sollen neue, günstigere Modelle wie der Dolphin Surf (ab 20'990 Franken) bald die Trendwende bringen. Ebenfalls an der Auto Zürich zu sehen und für die Schweiz interessant: Der Plug-in-Hybrid-Kombi Seal 6 DM-i Touring, der dank der Kombination aus Benziner und E-Motor bis zu 1350 Kilometer Reichweite schaffen soll.

Hightech-Schnäppchen

Ganz neu in der Schweiz und erstmals in den Zürcher Messehallen vertreten, ist die Marke XPeng. Der 4,89 Meter lange Flaggschiff-SUV G9 ist ab 59'600 Franken erhältlich, der etwas kleinere G6 (4,76 m) ab 47'600 Franken. Was sich zuerst nicht gerade nach Elektro-Schnäppchen anhört, erweist sich bei genauer Betrachtung als echte Kampfansage. Denn beide Modelle, die auch mit Allradantrieb erhältlich sind, verfügen über 800-Volt-Ladetechnik und füllen die mindestens 500 Kilometer Reichweite versprechenden Akkus am DC-Schnelllader in nur 13 Minuten von 10 auf 80 Prozent – schneller als jeder andere Hersteller!

Grosse Hoffnungen macht sich auch Zeekr. Die Premiummarke des Mega-Konzerns Geely, zu dem auch die ehemaligen Europabrands Volvo, Polestar, Smart und Lotus gehören, startete im August in der Schweiz. Das Interesse an den drei bereits erhältlichen Modellen X, 7X und 001 sei sehr gross, betätigt Sprecher Luca Frey auf Anfrage. Während der City-SUV X ab 37’990 Franken auf preissensiblere Kunden abzielt (428 PS, Reichweite bis 446 km), beeindruckt der edle 7X ab 53’990 Franken mit Power auf und neben der Strasse (646 PS, 10–80 % in 13 min, Reichweite 615 km). Das Zeekr-Angebot wird vom luxuriösen Shooting Brake 001 (544 PS, 620 km Reichweite) abgerundet, der bei 59’990 Franken startet.

Familienstromer zum Budgetpreis

Die von Emil Frey vertriebenen Fahrzeuge des China-Start-ups Leapmotor zielen bewusst aufs Tiefpreissegment. Der seit Anfang Jahr erhältliche Ministromer T03 geht schon ab 16'990 Franken los. Ebenfalls bereits erhältlich ist der 4,74 Meter lange Familien-SUV C10 mit Heck- oder Allradantrieb und wahlweise mit einem Benzinmotor als Reichweitenverlängerer. Selbst die 4x4-Topvariante mit 586 PS, die an der Auto Zürich Weltpremiere feierte, startet bei knapp unter 40’000 Franken.

Ende September ist ausserdem der Verkauf des vollelektrischen B10 gestartet. Der 4,52 Meter lange Kompakt-SUV wird zum Kampfpreis von 29'900 Franken angeboten. Damit ist er deutlich günstiger als ähnliche Fahrzeuge aus dem Stellantis-Konzern (u.a. Peugeot, Citroën Fiat, Opel), der eine strategische Partnerschaft mit Leapmotor unterhält.

MG kann jetzt auch edel

Den Reigen der Chinastromer schliesst die einst englische Traditionsmarke MG ab, die seit 2006 zum chinesischen SAIC-Konzern gehört. Beim Neustart in Europa profitiert MG nicht nur von seiner reichen Geschichte, sondern auch von technisch ausgereiften Produkten zu günstigen Preisen. Pünktlich zur grössten Automesse der Schweiz standen die Premium-Modelle IM5 und IM6 bei ausgewählten MG-Händlern. Der E-SUV IM6 ist ein Konkurrent des Tesla Model Y, während die Limousine IM5 dem Tesla Model 3 einheizen soll.

Und wie: Die Allrad-Topvarianten wuchten 751 PS auf den Asphalt und versprechen nicht nur auf der Strasse, sondern dank 800-Volt-Technik auch an der Ladesäule Spitzenwerte. Die mächtigen 100-kWh-Akkus sind bestenfalls in 17 Minuten zu 80 Prozent gefüllt. Während die Einstiegsversion des IM5 (mit 400-V-Technik) bereits bei 41’990 Franken beginnt, gehts beim IM6 (immer 800 V) bei 49’990 Franken los. Die voll ausgestattete 4x4-Topversion ist für immer noch preiswerte 61’990 Franken erhältlich.