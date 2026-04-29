Seit einer gefühlten Ewigkeit fiebert die Autowelt der Enthüllung des ID. Polo entgegen. Der Kleinstromer macht mit einem Einstiegspreis von unter 25'000 Franken endlich VWs Versprechen wahr, ein bezahlbares E-Auto auf den Markt zu bringen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft VW kündigt ID. Polo als günstigen Elektro-Kleinwagen ab 24'900 Franken an

Bis zu 455 km Reichweite und 1240 Liter Kofferraumvolumen

Erste Auslieferungen ab Spätsommer 2026 bei Schweizer Händlern geplant

Wolfgang Gomoll Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Zu erfolgreichen Zeiten hat VW die Fast-Follower-Strategie perfektioniert: Erst die anderen vorpreschen lassen und – sobald die Verkaufsaussichten gut waren – mit einem möglichst perfekten Produkt den Markt aufrollen. Ganz nach dem Motto: Nicht der Schnellste gewinnt, sondern der Beste.

Bei der E-Mobilität hat der Wolfsburger Autobauer das Heft aber aus der Hand gegeben. Während andere Hersteller schon bezahlbare Stromer anbieten, wartete man bei VW lange vergebens.

Nun soll sich das mit dem ID. Polo ändern. Endlich will VW das Versprechen einlösen, mit einem günstigen Stromer die alten Stärken wieder aufleben zu lassen. Viel Auto fürs Geld und ausgereifte Technik. Der ID. Polo ist eines der entscheidenden Modelle, mit denen Volkswagen unterhalb des VW ID.3 wachsen will.

Kompakte Bauweise mit viel Stauraum

Technisch tut sich einiges. Der Polo ist der erste VW ID mit Vorderradantrieb. Möglich macht das die Evolutionsstufe des modularen E-Antriebsbaukastens «MEB+», kombiniert mit der neu entwickelten Frontantriebseinheit APP290. Die Abkürzung steht für die achsparallele Anordnung (Axial Parallel Position) der E-Maschine, die Zahl für 290 Newtonmeter Drehmoment.

Die Antriebseinheit ist sehr kompakt. Das spart Bauraum, reduziert die Komplexität und wirkt sich somit positiv auf die Kosten aus. Zudem bleibt der Heckbereich frei von Antriebskomponenten.

Das hat direkten Einfluss auf den Kofferraum. Das Gepäckabteil hat ein Volumen von 441 Litern. Im Vergleich zum aktuellen konventionellen Polo (351 l) sind das 90 Liter mehr. Legt man die Rückbanklehnen um, wächst das Ladevolumen des ID. Polo inklusive des grossen Fachs unter dem Ladeboden auf bis zu 1240 Liter. Damit zieht der elektrische Polo an der Verbrenner-Version vorbei, die auf 1125 Liter kommt.

Doch der ganze Platz für Taschen und Einkäufe ist nutzlos, wenn nur zwei Menschen gut Platz haben. Das weiss man auch bei VW. Der Innenraum ist nun 1,9 Zentimeter länger als beim Bruder-Polo. Und das, obwohl der ID. Polo mit 4,05 Metern Länge kürzer ist. Der 2,60 Meter lange Radstand sowie der Zuwachs der Höhe auf 1,53 Metern helfen der Raumökonomie und geben den Passagieren ein luftiges, angenehmes Gefühl.

Drei Versionen, bis zu 455 Kilometer Reichweite

Zum Start gibt es drei Antriebsvarianten. Die beiden schwächeren Versionen mit 116 PS (85 kW) und 135 PS (99 kW) nutzen eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) mit einer Kapazität von 37 kWh. Die vorläufige WLTP-Reichweite dieser Modelle liegt bei bis zu 329 Kilometern. Geladen wird mit bis zu 90 kW, so sind die Akkus in rund 23 Minuten von zehn auf 80 Prozent gefüllt.

Die stärkere Version mit 211 PS (155 kW) kombiniert VW mit einer 52-kWh-Batterie auf NMC-Basis (Nickel-Mangan-Kobalt). Hier liegt die vorläufige Reichweite bei bis zu 455 Kilometern, die maximale Ladeleistung bei 105 kW. Das Stromtanken soll damit von zehn auf 80 Prozent etwa 24 Minuten dauern. Alle Modellvarianten laden an einer Wallbox mit 11 kW. Für 2027 ist zudem ein ID. Polo GTI mit 226 PS (166 kW) angekündigt. Diese Leistung entspricht dem Cupra Raval VZ.

Ab jetzt bestellbar

Im Innenraum gibts statt einer Überfrachtung mit Touch-Elementen vermehrt physische Tasten. So etwa für die Klimafunktionen. Dazu kommen ein Drehregler für die Lautstärke, logisch gegliederte Lenkradtasten sowie die klassischen Lenkstockhebel für Blinker, Licht und Wischer.

Ganz ohne Bildschirme geht es natürlich trotzdem nicht. Das virtuelle Cockpit misst 10,25 Zoll, der zentrale Touchscreen 13 Zoll. Die grafischen Oberflächen wirken aufgeräumter als in den ersten ID-Modellen. Hinzu kommt die Retro-Anzeige, die die Instrumente im Stil eines Golf I zurückholt.

Der Stromer ist in den drei Ausstattungsvarianten «Trend», «Life» und «Style» erhältlich. Bereits «Trend» bietet serienmässig DC-Schnellladen, LED-Scheinwerfer, 10,25-Zoll-Digitalcockpit, 13-Zoll-Infotainment, Klimaautomatik und Spurhalteassistent.

«Life» ergänzt unter anderem ACC, Rückfahrkamera, vordere Einparkhilfe, induktive Smartphone-Ladung und einen variablen Ladeboden. Bei der Top-Version «Style» kommen Matrix-Scheinwerfer, 3D-LED-Rückleuchten, beleuchtete VW-Logos, Sport-Komfort-Sitze, Ambientebeleuchtung sowie Lenkrad- und Sitzheizung hinzu. Praktisch ist auch die Vehicle-to-Load-Funktion. Hier zieht VW endlich nach und der ID. Polo kann externe Geräte mit bis zu 3,6 kW versorgen.

Entscheidend ist indes wie eingangs erwähnt der Preis. Die ab Sommer bestellbare Basisversion startet bei 24'900 Franken. Damit unterbietet der kleine Stromer die magische 25'000-Franken-Grenze. Schon heute kann man zudem die 211 PS starke Version bestellen, diese schlägt mit mindestens 35'400 Franken zu Buche. Die ersten Fahrzeuge rollen im Spätsommer zu den Schweizer Händlern.