Grösster Ladepark der Schweiz eröffnet in Landquart

Das Schweizer Energieunternehmen Energie 360 eröffnet im Shoppingcenter Landquart Fashion Outlet den grössten Schnellladepark der Schweiz. Ab 1. März 2026 stehen E-Auto-Fahrern dort 30 neue Ladepunkte zur Verfügung.

Darum gehts E-Mobilität nimmt Fahrt auf: Rekord-Marktanteil für Steckerfahrzeuge in der Schweiz

Landquart Fashion Outlet baut grössten Schnellladepark der Schweiz

Ab März 2026 kommen 30 neue Ladepunkte zum bestehenden Angebot hinzu

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Nach einem Dämpfer 2024 nimmt die E-Mobilität in diesem Jahr weiter Fahrt auf. Laut Importeursvereinigung Auto-Schweiz waren fast ein Viertel aller verkauften Neuwagen (24,3 %) im November reine Stromer, weitere 11,5 Prozent wiederaufladbare Plug-in-Hybride. In den ersten elf Monaten kommen die sogenannten Steckerfahrzeuge in der Schweiz auf einen Marktanteil von 32,8 Prozent – Rekord!

Den steigenden Bedarf an Lademöglichkeiten spürt auch das an der Autobahn A13 gelegene Shoppingcenter Landquart Fashion Outlet in Graubünden. Denn zu den bisherigen 20 Tesla-Superchargern, die aktuell für E-Auto-Fahrer zur Verfügung stehen, kommen ab 1. März 2026 30 weitere Ladepunkte im neu errichteten Parkhaus dazu. Gebaut werden sie vom Schweizer Energieunternehmen Energie 360. Mit 16 Schnellladepunkten mit Leistungen bis 150 kW entsteht in Landquart damit der grösste Schnellladepark der Schweiz. Der Strom, der dabei geladen wird, stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Dank eigener Trafostation kann die Anlage unabhängig vom Gebäude betrieben werden.

Über 18'000 Ladepunkte

«Mit dem neuen Schnellladepark setzen wir gemeinsam mit Energie 360° ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität», freut sich Aleksandra Perz, Center Direktorin im Landquart Fashion Outlet: «Wir machen es unseren Gästen noch einfacher, klimafreundlich zu reisen und ihr Shopping bei uns mit einem schnellen Ladestopp zu verbinden.»

Reto Baschera, Leiter der Mobilitätsgruppe von Energie 360, ergänzt: «Wir schaffen die Infrastruktur an zentralen Hotspots in der ganzen Schweiz und bieten die Lademöglichkeiten, welche die Elektromobilistinnen und -mobilisten wirklich brauchen.» Mit über 18'000 öffentlichen Ladepunkten weist die Schweiz schon heute eines der dichtesten Ladenetze für E-Autos in Europa auf. Ab März kommen auch in Graubünden mindestens 30 weitere Lademöglichkeiten dazu.