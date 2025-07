1/7 In den vergangenen zwei Jahren hat das Energieunternehmen Energie 360° den Hauptsitz in Zürich-Altstetten umgebaut und rundum erneuert. Mit der Übernahme von Move Mobility wächst nun auch das Ladeangebot weiter. Foto: zVg

Darum gehts Energie 360° übernimmt Move Mobility und stärkt Position als Ladeinfrastruktur-Anbieter

Eigenständiger Markenauftritt und Mitarbeiter von Move Mobility bleiben erhalten

Bis 2030 investiert Energie 360° rund 200 Millionen Franken in Ladeangebot

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Das Zürcher Energieunternehmen Energie 360° übernimmt per sofort die Ladeanbieterin Move Mobility und stärkt damit seine Position als Nummer 1 unter den Schweizer Ladeinfrastruktur-Anbietern. Die Mobilitätsgruppe von Energie 360°, zu der neben der Kernmarke auch die Ladeanbieter Gofast und Swisscharge zählen, bietet nach der Übernahme neu mehr als 24'000 öffentliche und private Ladepunkte in der ganzen Schweiz an. Move Mobility stärkt mit den 4700 zusätzlichen Ladepunkten in der Romandie die Infrastruktur von Energie 360° in allen Schweizer Landesteilen. Die Anzahl Nutzerinnen und Nutzer des Ladegiganten steigt um 50'000 auf neu 250'000.

Wie bei den anderen Marken der Mobilitätsgruppe bleibt der eigenständige Markenauftritt von Move Mobility bestehen – es werden auch alle Mitarbeitenden von Energie 360° übernommen. Zusätzlich erwirbt das Unternehmen Bewilligungen des Bundesamts für Strassen (Astra) zum Bau und Betrieb von Schnellladestationen an rund 40 Schweizer Autobahnraststätten. Jörg Wild, CEO von Energie 360°, sagt dazu: «Wir behalten mit der Integration von Move Mobility die Wertschöpfung im Land, bauen unsere Expertise aus und stärken den Standort Schweiz in allen Landesregionen.» Und Daniel Neuhaus, CEO von Move Mobility, fügt an: «Mit Energie 360° gewinnen wir eine starke Eigentümerin, die unsere regionale Verankerung in der Romandie ideal ergänzt.»

200 Mio. Franken bis 2030

Vom Zusammenschluss profitieren auch Schweizer E-Auto-Fahrerinnen und Unternehmen: Während die Anzahl Ladepunkte steigt, entfallen ab 1. November die Roaminggebühren, die bisher auch innerhalb der Marken der Mobilitätsgruppe von Energie 360° erhoben wurden. Immobilieninvestoren, Unternehmen und Flottenbetreiber sollen dank des gewachsenen Teams insbesondere im IT- und Technologie-Bereich künftig noch stärker von einem Komplettservice profitieren – von der Planung bis zum Betrieb der Ladeinfrastruktur. Energie 360° investiert allein bis 2030 rund 200 Millionen Franken in den weiteren Ausbau seines Ladeangebots.