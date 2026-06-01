DE
FR
Abonnieren

Babyschale fliegt weg
Ein Kindersitz fällt beim TCS-Test komplett durch

Schock beim TCS-Crashtest: Ein Kindersitz fliegt beim Aufprall samt Dummy durchs Auto. Eltern sollten vor dem Kauf unbedingt die TCS-Datenbank konsultieren und die Sitze im Fachgeschäft testen.
Publiziert: 15:57 Uhr
|
Aktualisiert: 15:58 Uhr
Kommentieren
1/7
TCS-Kindersitz-Crashtest 2026: Ein Sitz fiel komplett durch.
Foto: zVg

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • TCS-Test 2026: Ein neuer Kindersitz fällt völlig durch
  • Gefährlich: «Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2» ist «nicht empfehlenswert»
  • TCS-Datenbank umfasst über 200 Sitze, Kauf im Fachgeschäft empfohlen
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Von 26 getesteten Modellen fällt ein Kindersitz beim jüngsten TCS-Crashtest komplett durch. Beim «Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2» fliegt die Babyschale samt Dummy durchs Auto.

Alle anderen neuen Sitze erhalten mindestens das Prädikat «bedingt empfehlenswert». Testsieger ist der «Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size» mit vier von fünf Sternen. Dazu muss man wissen: Die Crashtests des TCS gehen klar über die gesetzlichen Zulassungsprüfungen hinaus. Es kommt deshalb vor, dass ein Sitz «nicht empfehlenswert» ist, obwohl er die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt.

Nur einer von 26 getesteten Kindersitzen ist im diesjährigen Test durchgefallen.
Foto: TCS

Gefährliche Sitze im Netz

Vorsicht bei Modellen aus dem Onlinehandel! Bereits im Herbst 2025 fiel der «Reecle 360» wegen schwerer Mängel auf. Sieben sehr ähnliche Modelle sind laut dem TCS ebenfalls unsicher, darunter «Kidiz 360», «Ding Aiden 360» oder «Xomax 946i». Im Netz werden zudem auch nicht-zugelassene Sitze angeboten, vor denen das Bundesamt für Strassen (Astra) eindringlich warnt.

Mehr zum Thema Kindersitze
Kein Sitz fällt im diesjährigen Crashtest durch
Trotz verschärfter Kriterien
Kein Kindersitz fällt im diesjährigen Crashtest durch
Astra warnt eindringlich vor chinesischem Billig-Kindersitz
«Todesgefahr!»
Astra warnt vor chinesischem Billig-Kindersitz
So fatal kann eine falsche Sicherung sein
Mit Video
Kindersitze im Crashtest
So fatal kann eine falsche Sicherung sein
Wie behält man die Übersicht beim Kindersitzkauf?
Durchblick bei Kindersitzen
Welche sind top, welche Flop?

Ein weiteres Problem sind Schadstoffe: Der «Jané Concord Kombikid» ist vollgepumpt mit dem Flammschutzmittel TDCPP. Dieses ist möglicherweise krebserregend und kann den Hormonhaushalt der Kleinen schädigen. Und dafür gab es trotz guter Crash-Sicherheit einen Punktabzug.

Vor dem Kauf lohnt sich in jedem Fall ein Blick in die TCS-Datenbank. Über 200 geprüfte Kindersitze sind dort inzwischen eingetragen. Ebenfalls wichtig: Den Sitz am eigenen Fahrzeug und mit dem Kind ausprobieren. Das geht nur im Fachgeschäft.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen