Erstmals auf PFAS in Polstermaterialien getestet, seitliche Crashtests mit erhöhter Geschwindigkeit

Jedes Jahr vergleicht der Touring Club Schweiz (TCS) in seinen Kindersitztests die neusten Modelle hinsichtlich Sicherheit, Montagefreundlichkeit oder Einfluss auf Umwelt und Gesundheit. Erst kürzlich hat der TCS den aktuellsten Kindersitztest durchgeführt, bei dem 20 Modelle unter verschärften Kriterien geprüft wurden. Die gute Nachricht vorweg: Durchgefallen ist in diesem Jahr keiner – trotz der erhöhten Anforderungen.

Die Testmethoden wurden in diesem Jahr weiterentwickelt, insbesondere in den Bereichen Handhabung und Ergonomie. Zudem wurde erstmals auf die für die Gesundheit und die Umwelt problematischen PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) in den Polstermaterialien getestet. Und die seitlichen Crashtests erfolgten mit erhöhter Geschwindigkeit, um reale Unfallbedingungen besser zu simulieren.

Nur ein Sitz bedingt empfehlenswert

Von den 20 getesteten Modellen erhielten zehn die Bewertung «sehr empfehlenswert». Diese Kindersitze überzeugten in allen Testbereichen durch ihre Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit. Weitere neun Modelle wurden als «empfehlenswert» eingestuft, da sie trotz leichter Schwächen in einem Kriterium insgesamt eine gute Gesamtleistung zeigten.

Ein Modell, der Lionelo Braam i-Size, fiel im Test negativ auf und erhielt die Bewertung «bedingt empfehlenswert». Bei diesem Sitz wurden zwei Sicherheitsmängel festgestellt: Bei einem Aufprall löste sich der hintere Teil der Schale, und der Gurt übte Druck auf den Nacken des Kindes aus. Bei der Schadstoffprüfung schnitten erfreulicherweise fast alle Sitze sehr gut ab. Eine Ausnahme bildete der Cybex Anoris T2 i-Size, in dessen Bezugsstoff PFAS-Spuren nachgewiesen wurden. Obwohl dieser Sitz beim Front- und Seitenaufprallschutz am besten abschnitt, wurde er aufgrund der Schadstoffbelastung nur als «empfehlenswert» eingestuft.

Richtige Sitzwahl äusserst wichtig

Der TCS betont die Wichtigkeit der richtigen Auswahl und Verwendung von Kindersitzen. Eltern sollten sich nach dem Kauf gründlich mit der korrekten Handhabung vertraut machen. Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitungen von Sitz und Fahrzeug genau zu studieren, da der richtige Einbau entscheidend für den optimalen Schutz im Falle eines Unfalls ist. Besonderes Augenmerk sollte auf die korrekte Gurtführung gelegt werden. Die Gurten müssen eng anliegen und sich nah am Körper des Kindes befinden. Regelmässige Anpassungen von Gurten, Kopfstütze und Rückenlehne ans Wachstum des Kindes sind unerlässlich für einen sicheren und effektiven Halt.

Vor dem Kauf empfiehlt es sich, verschiedene Modelle unter Berücksichtigung aktueller Testergebnisse zu vergleichen. Zudem sollten mehrere Sitze mit dem Kind im Fahrzeug ausprobiert werden, um Kompatibilität und Montagefreundlichkeit zu überprüfen.

Der diesjährige Kindersitztest des TCS zeigt aber, dass trotz verschärfter Prüfkriterien die meisten Hersteller qualitativ hochwertige und sichere Produkte anbieten.