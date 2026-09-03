Nach dem Misserfolg des F-150 Lightning plant Ford für 2027 einen neuen Elektro-Pick-up: Der Fathom soll die Amerikaner vor allem mit seinem attraktiven Preis überzeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ford präsentiert 2027 den E-Pick-up Fathom

Midsize-Klasse, Ford ist dort mit den Verbrennern Maverick und Ranger vertreten

Einstiegspreis von 28'350 Dollar, knapp über Slate Truck

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Ford startet in Sachen Elektro-Pick-ups einen neuen Anlauf. Nachdem der F-150 Lightning floppte, gibt es nun zwei Klassen tiefer mit dem Fathom einen neuen Versuch. Die Kombination aus Elektroantrieb und einem Preis unter 30'000 Dollar soll ab 2027 Kunden zum Stromer locken und insbesondere den günstigen Slate Pick-up kontern.

Als Ford vor Jahren eine Elektroversion seines F-150 ankündigte, jubelte die amerikanische Autoszene. Das meistverkaufte Fahrzeug der vergangenen fünf Jahrzehnte als E-Auto – das musste ein Renner werden. Doch nach anfänglichen Verkaufserfolgen und einer Warteliste von 200'000 Kunden kam nach Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen die schnelle Bauchlandung.

F-150 Lightning floppte

Das Interesse an F-150 Lightning stockte, und viele Kunden wollten wieder zurück zu ihren Verbrennern. Viele US-Nutzer merkten, dass der Lightning zwar ein guter Elektro-Pick-Up war, aber eben nicht so alltagstauglich wie jene F-150-Versionen, die seit fast 50 Jahren grosse Teile der USA bewegen.

Nachdem der Ford F-150 Lightning in den Preislisten von einer Hybridversion abgelöst wurde, versucht es der Autobauer aus Dearborn jetzt ein bis zwei Klassen tiefer mit einer komplett neu entwickelten Elektroversion der sogenannten Midsize-Klasse, in der Ford aktuell mit den beiden Modellen Maverick und Ranger vertreten ist.

Ab Frühling 2027 wird es in der Pick-up-Mittelklasse ein neues Modell geben, mit dem die Ford-Verantwortlichen hoffen, mehr Kunden ins Elektrolager ziehen zu können. Hier hatte in den vergangenen 18 Monaten der Truck des neuen Herstellers Slate für Aufsehen gesorgt. Dieser startet bei 24'950 Dollar.

Günstiger Einstiegspreis

Halten sich andere Hersteller mit Namen und Preis meist bis kurz vor dem Marktstart zurück, geht Ford einen anderen Weg. Nun wurde offiziell der Name Fathom verkündet und zudem ein Einstiegspreis, der mit 28'350 Dollar speziell den günstigen Slate Pick-up angreifen soll. Offizielle Bilder gibt es hingegen noch nicht.

Dafür wirbt Ford selbstbewusst damit, dass das neue Elektromodell trotz grosser Ladefläche im Innenraum mehr Platz als der Toyota RAV4 haben soll. Der RAV4 ist der meistverkaufte SUV auf dem Weltmarkt.

Ladefläche und grosser Kofferraum

Neben einer geräumigen offenen Ladefläche wird es im Fathom vorn einen grossen Kofferraum geben. Das macht ihn für den beruflichen Alltag genauso geeignet wie für das freizeitorientierte Wochenende. E-Autos haben es in den USA unter anderem deshalb schwer, weil viele Amerikaner Quad, Boot, Kayak oder andere Gegenstände haben, die mit Anhänger oder auf einer Ladefläche transportiert werden müssen. Da gehen viele Elektromodelle in Sachen Reichweite in die Knie.

Mit technischen Details hält sich Ford bisher zurück, doch nach aktuellem Stand soll es neben der 400-Volt-Plattform eine Standardbatterie mit rund 70 kWh und einen XL-Akku sowie Zwei- und Allradantrieb geben. Innen bietet der Fathom Platz für bis zu fünf Personen, ein grosses Zentraldisplay, bidirektionales Laden sowie mit Blue-Cruise das Ford-eigene Fahrerassistenzsystem.