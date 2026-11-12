Der jüngste F1-Weltmeister aller Zeiten outet seine Liebe zur persönlichen Autowäsche. Gen Z trifft sich an der Waschanlage. Tiktok und Insta sind voll von Schaum- und Hochdruck-Spritz-Reels. Lässt sich beim eigenhändigen Shampoonieren die Liebe zum Auto neu entdecken?

Darum gehts Kimi Antonelli putzt vor GP-Wochenenden seinen AMG von Hand und zeigt dies auch auf Instagram

Auf Tiktok und Instagram erzielen Prominente mit Autowäsche Millionen Klicks und Reaktionen

An Waschanlagen trifft sich die Jugend am Wochenende mit Autos, ohne Sperrstunde und Konsumzwang

Arthur Konrad

1976 bot die Formel-1-WM Spannung und Drama auf Hollywood-Niveau. James Hunt (1947–1993) wurde buchstäblich auf den letzten Metern vor Niki Lauda (1949–2019) Weltmeister. Hunt war ein legendärer Lebemann. Der Brite rauchte, trank und trug neben den damals schon üblichen Werbebotschaften auf seinem Rennoverall einen Sticker mit der Botschaft: «Sex – Breakfast of Champions». Und man darf davon ausgehen, dass es tatsächlich ein Hinweis auf eine anno 1976 übliche Rennvorbereitung war.

50 Jahre später tickt die Formel 1 anders. Kimi Antonelli (20) ist der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Und er schwört vor dem GP-Start nicht auf wilde Nächte. Sein Erfolgsgeheimnis heisst Autoputz. Es wurde zu seinem Sieger-Ritual: Kimi säubert vor der Abreise ins GP-Wochenende stets seinen Dienst-AMG-GT in aller Gründlichkeit – und zwar nicht in der Waschstrasse, sondern mit liebevoller Handwäsche. Und selbst in der Mercedes-Box greift der F1-Jungstar gerne zum Putzlappen, wie diverse Insta-Reels zeigen. Seine Erklärung: «Ich liebe Autos. Ich liebe es, mich um mein Auto zu kümmern. Ich mag es, wenn es sauber ist.» Natürlich ist Antonellis Outing zunächst mal eine brillant platzierte Werbebotschaft. Das Image eines jugendlichen Saubermanns lässt das Herz jedes Marketingprofis höher schlagen. Aber es steckt mehr dahinter. Viel mehr.

Autoputz ist wieder Kult

Für die Gen Z ist Autoputz wieder Kult. Bekannte Vorbilder sind der Rapper Rick Ross (50), der 2,3 Millionen Klicks holt, wenn er sonntags seinen Tesla Cybertruck einseift. US-Star Jason Sudeikis (51) schrubbte noch schnell in der Waschbox, ehe er sich seinen Emmy für die Erfolgsserie «Ted Lasso» abholte. Logisch, zur Preisverleihung fährt man mit sauberem Auto vor. Aber ältere Herren haben es ja schon immer getan. Zum Peak wird es erst, wenn die IT-Girls auf den Hype aufspringen. Horror-Star Mia Goth (33) liess sich in eher unvorteilhaftem Outfit erwischen. Zum Vorteil gereichte es der Britin trotzdem, denn der Tenor der Follower war: «Mein Gott, sie ist ein Mensch wie du und ich!» Die Sängerin und Influencerin Addison Rae (26) inszeniert das Ganze dagegen wie eine schräge Fashionshow, als sie ihren Range Rover in High Heels und recht unvollständiger Bekleidung hochdruckstrahlte. Logisch, dass die Millionen-Tiktok-Gefolgschaft völlig durchdrehte.

Neu ist die Wirkung des sexy Autoputzes nicht. Die Anzüglichkeiten begannen bereits 1976 mit dem Black-Cinema-Klassiker «Car Wash». In «Bad Teacher» versuchte Cameron Diaz (54) ihr klägliches Lehrerinnen-Gehalt durch offensive Fröhlichkeit in der Waschanlage aufzubessern. Heute wird auf Tiktok und Insta rumgespritzt und eingeseift, was das Zeug hält. Klassischer Anfängerfehler dabei: Wenn das Girlie mit der massiven Country-Western-Gürtelschnalle bauchseits über die shampoonierte Motorhaube rutscht.

Die Jugend trifft sich in der Waschstrasse

Womit wir im Epizentrum des Hypes wären: die Waschstrasse im Quartier. Am Wochenende zeigt die Jugend hier unter Gleichgesinnten ihre Schlitten. Keine Sperrstunde, kein Konsumzwang, lockere Sprüche. Die Gesprächsthemen ergeben sich dabei ganz von selber. Und nur Verlierer verlassen den Platz mit einer dreckigen Karre. Das alles findet nicht immer zur vollständigen Freude von Anwohnern, Betreibern und Politikern statt. Die sollten allerdings bedenken, dass jugendliche Begegnungsstätten noch nie – also auch zu jenen Zeiten, als die heutigen Aufreger selber jung waren – ein Hort der Ruhe und des Seelenfriedens waren.

Apropos Ruhe und Seelenfrieden. Sinn und Sinnlichkeit einer Autowäsche sollte jeder mal wieder am eigenen Leib ausprobieren. Es gab ja Zeiten, da hatte das Automobil die Rolle eines erweiterten Familienmitglieds. Ältere Semester werden sich noch ans Ritual des gemeinschaftlichen Autowaschens am Wochenende erinnern. Inzwischen ist das Familienauto in den Status eines Haushaltsgerätes abgeglitten. Es soll praktisch sein und tadellos funktionieren. Doch dazu sind Autos zu wertvoll, und zwar in jeder Bedeutung des Wortes. Kaum ein anderer Gebrauchsgegenstand kostet mehr; man verbringt viel Zeit in diesem Umfeld. Deshalb bringt ein selber gereinigtes Cockpit auch ein Stück Geborgenheit.

Nicht nur Benzinköpfen wird ein ausgiebiger Autoputz ein Gefühl der Entspannung und tiefen Zufriedenheit verschaffen. Man kommt dabei zwangsläufig seinem Fahrzeug wieder emotional näher. Shampoonieren mit dem Schwamm ist Pflicht, schwierigere Arbeitsgänge wie das Aufpolieren bilden die Kür, die Felgen- und Fugenreinigung mit Wattestäbchen ist eher etwas für Fetischisten und Concours-d’Elegance-Teilnehmer. Mittelalte Autos wirken plötzlich um Jahre jünger und neuwertige wie frisch vom Händler. Am Ende steht der Lustgewinn des Weltmeisters: Wahre Autoliebe geht durch den Waschlappen.