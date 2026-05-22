Oldtimerfreunde wissen es längst: Traditionsgemäss trifft man sich am Pfingstwochenende zum O-iO (Oldtimer in Obwalden) – und eine Woche später zur Klassikmesse in Luzern. Zwei Anlässe in der Zentralschweiz, die viel Publikum begeistern werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Über 500 Oldtimer treffen sich am Pfingst-Wochenende in Sarnen OW

Gratis Passagierfahrten und Musik aus den passenden Fahrzeugepochen für Besucher

Nur eine Woche später findet in Luzern die Swiss Classic World statt

Grosses Rahmenprogramm mit diversen Ausfahrten, Auktionen und Sonderschauen

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Am Pfingstwochenende wird Sarnen OW wieder zum automobilen Freilichtmuseum. Über 500 Oldtimer erwarten die Organisatoren des 27. Oldtimer-Treffens O-iO (Oldtimer in Obwalden) im Kantonshauptort.

Am Samstag verwandelt sich ab 9 Uhr der ganze Dorfkern von Sarnen zur verkehrsfreien Oldtimer-Zone und Party-Meile. Rund 500 historische Fahrzeuge, darunter 80 Vorkriegswagen, präsentieren sich hübsch aufgereiht dem Publikum. Die Autos können allerdings nicht nur bestaunt, sondern auch gefahren werden. Viele der Oldie-Besitzer bieten für interessierte Besucherinnen und Besucher gratis Passagierfahrten an. Für passendes Ambiente sorgt dabei Musik aus den Epochen der Fahrzeuge, die über 40 Lautsprecher auf die Strassen in Sarnen übertragen wird. Nicht selbstverständlich: Dank grosszügiger Sponsoren und Partner ist der Zugang zum gesamten Festivalgelände für alle Zuschauenden kostenlos.

Tags darauf, am Pfingstsonntag, startet um 10 Uhr in Sarnen der geschichtsträchtige Oldie-Tross zur legendären Ausfahrt und tuckert im Konvoi über den Brünigpass via Meiringen und Brienz nach Interlaken ins Berner Oberland. Besonderes Highlight für Nostalgiefans: An diesem Tag verkehren zwischen Brienz und Interlaken auch die Züge der Brünig Dampfbahn (BDB).

Swiss Classic World in Luzern

Nur eine Woche später, von Freitag, 29. bis Sonntag, 31. Mai, findet in und vor den Messehallen in Luzern ein weiterer Leckerbissen für Liebhaber von Old- und Youngtimerfahrzeugen statt: die Swiss Classic World. Auch dort lassen sich alte Autos in Aktion erleben. Denn das ganze Messegelände (erstmals inklusive Hallen 1 und 2) wird während der drei Messetage zur Bühne. Zusätzlich zur statischen Ausstellung startet am Samstagmorgen eine Rallye mit einer Durchfahrt durch die Hallen 1 und 2, gefolgt von der Youngtimer-Ausfahrt «Forever Young». Am Sonntag zwischen 12 und 13 Uhr wirds dann richtig laut und die Luft benzingeschwängert. Dann starten rund 50 Vorkriegsfahrzeuge unter dem Motto «Harder than Steel» in den Messehallen zu ihrer kleinen Ausfahrt.

Weitere Highlights der Swiss Classic sind neben den vielen ausgestellten Oldies (auch aus einer exklusiven Schweizer Privatsammlung) die Classic Car Auktion der Oldtimer Galerie Toffen (Samstag, ab 16 Uhr) sowie die erstmals stattfindende Sonderschau «Neoclassicals & Collectibles». Dort werden Fahrzeuge präsentiert, die Potenzial haben, in Zukunft begehrte Klassiker zu werden.

Tickets für die Swiss Classic World in Luzern (Erwachsene, 26 Fr., Jugendliche, 17 Fr., Rentner 20 Fr.) gibts online unter www.swissclassicworld.ch oder an der Tageskasse vor Ort.