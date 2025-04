Vom Freitag, 30. Mai, bis Sonntag, 1. Juni, treffen sich die Fans von Old- und Youngtimerfahrzeugen an der Messe Luzern zur Swiss Classic World – der grössten Young- und Oldtimermesse der Schweiz.

1/10 Ende Mai ist Luzern wieder im Klassikfieber. Foto: Zvg

Darum gehts Swiss Classic World: Grösste Oldtimer-Messe der Schweiz in Luzern

Besucher können bei fahraktiven Events «Forever Young» und «Harder than Steel» mitfahren

100 Youngtimer-Autos und 60 Vorkriegsfahrzeuge nehmen an den Veranstaltungen teil

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Die Swiss Classic World in Luzern ist keine Young- und Oldtimermesse im traditionellen Sinn. Denn an der von Gründer Bernd Link und seinem Team in den letzten zehn Jahren zur grössten Oldtimer-Messe der Schweiz ausgebauten Veranstaltung stehen die betagten Fahrzeuge vom 30. Mai bis 1. Juni nicht nur gut zugänglich fürs Publikum still in den Messehallen, sondern werden vor den Augen der Besucherinnen und Besucher auch bewegt. Die Oldiefans haben sogar Gelegenheit, bei den zwei fahraktiven Events «Forever Young» am Samstag und «Harder than Steel» am Sonntag selbst mitzufahren.

Zur Fahrt «Forever Young» treffen sich am Samstagvormittag, 31. Mai, rund 100 angemeldete Youngtimer-Autos in Adligenswil LU und fahren gemeinsam über eine attraktive Strecke durchs Seetal zur Messe Luzern, wo sie zur Mittagszeit um etwa 12 Uhr über die Messebühne in die Halle 2 einfahren und anschliessend vor der Messehalle auf dem Vorplatz fürs Publikum gut sicht- und hörbar aufgereiht werden.

Tags darauf, am Sonntagmorgen, 1. Juni, knattern im Rahmen der Veranstaltung «Harder than Steel» rund 60 ausgewählte Vorkriegsfahrzeuge von Adligenswil auf dem Rundkurs rund um den Baldegger- und Sempachersee zur Messe Luzern zur Swiss Classic World, wo die Veteranenfahrzeuge erneut gegen 12 Uhr auf dem Messegelände erwartet und eingewiesen werden. Die Oldies fahren durch die Messehalle 2 und stellen sich danach erneut publikumswirksam auf dem Vorplatz auf. Ein bestimmt nicht alltägliches und garantiert ohrenbetäubendes Spektakel mitten in der Stadt Luzern, das sich kein Oldiefan entgehen lassen sollte.