Mit dem Corolla bot Toyota vor 60 Jahren dem aufstrebenden Mittelstand mehr Auto fürs Geld. Daraus entstand das meistverkaufte Modell der Welt. Die Story eines Familienautos, das sich über zwölf Generationen weiterentwickelte, seiner Ursprungsidee aber treu blieb.

Darum gehts Toyota lancierte den Corolla 1966 als günstigen Familienwagen mit mehr Hubraum als der Datsun Sunny

In der Schweiz startete der Corolla 1967, bis heute wurden knapp 300’000 Exemplare zugelassen

1997 überholte der Corolla den VW Käfer, bis heute baute Toyota über 57 Millionen Exemplare

Toyota spendierte dem ersten Corolla 1966 einen Motor mit 1077 ccm Hubraum. Das waren knapp 100 ccm mehr als beim kurz zuvor lancierten Datsun Sunny 1000. Diesen kleinen Vorsprung nutzte Toyota sofort als Verkaufsargument. Wer sich den neuen Familienwagen kaufte, sollte das Gefühl haben, sich etwas Besseres zu leisten.

Hinter der Überlegung steckte die negative Erfahrung mit dem Toyota Publica. Der 1961 eingeführte Kleinwagen war konsequent auf niedrige Kosten ausgerichtet – verkaufte sich aber schlechter als erwartet. Grund: Japans Wirtschaft wuchs in den 1960er-Jahren rasant. Die Einkommen stiegen, und mit ihnen die Ansprüche. Farb-TV, Klimaanlage und ein eigenes Auto wurden zu Symbolen des Wohlstands. Für immer mehr Familien rückten solche Luxusgüter plötzlich in Reichweite. Genau diesen Aufstiegswillen hatte Toyota beim Publica unterschätzt.

80 Punkte plus Alpha

Entwicklungsleiter Tatsuo Hasegawa (1916–2008) führte deshalb für den ersten Corolla die Maxime «80 Punkte plus Alpha» ein. Konkret: In allen wichtigen Eigenschaften sollte der Corolla mindestens 80 von 100 Punkten erreichen. Beim Preis und Unterhalt, aber auch beim Komfort und den Fahrleistungen. Das «plus Alpha» sollte das Tüpfelchen auf dem i sein, das ihn besonders abhebt – bei der ersten Generation wie erwähnt der etwas grössere Motor und dadurch sportlichere Auftritt.

Toyota setzte grosse Hoffnungen aufs neue Modell. Der damalige Direktor Eiji Toyoda (1913–2013) wollte damit die Motorisierung Japans vorantreiben. Dazu investierte er viel in neue Produktionsstätten. Noch bevor feststand, dass der Corolla ein Erfolg wird, entstand ein neues Werk für bis zu 16’000 Fahrzeuge pro Monat. Toyoda räumte später ein, dass bei ausbleibender Nachfrage erhebliche Überkapazitäten gedroht hätten. Doch die Rechnung ging auf: Noch im ersten Jahr startete der Export nach Australien, ein Jahr später nach Europa. 1968 folgten die USA und Kanada, zugleich lief die Produktion in Malaysia und Australien an. 1969 wurde der Corolla das meistverkaufte Auto Japans, 1970 erreichte der weltweite Absatz bereits eine Million.

Auf Anhieb ein Erfolg

Auch in der Schweiz beschleunigte der wachsende Wohlstand die Massenmotorisierung. Ein eigenes Auto wurde für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich, neue Strassen und Autobahnen erschlossen das Land. Während dieser Aufbruchstimmung lancierte Importeur Emil Frey 1967 den Corolla. Seine Trümpfe: der moderate Preis von 6975 Franken und die umfangreiche Serienausstattung. Damit stieg die neue Marke Toyota in der Schweiz rasch auf. Nur fünf Jahre nach dem Importstart eroberte Toyota 1972 bereits 8,6 Prozent Marktanteil. Damit lag die Marke in der Schweiz auf Platz 4 – direkt hinter Opel, Fiat und VW. Bis heute wurden bei uns knapp 300’000 Corolla zugelassen. Fast jeder dritte in der Schweiz verkaufte Toyota trug diesen Namen am Heck.

Mit der Ölkrise 1973 änderte sich der Blick aufs Auto. Steigende Spritpreise und Bedenken um die Versorgung rückten den Verbrauch ins Zentrum. Auch Toyota musste zunächst die Produktion drosseln. Doch der Corolla behauptete sich in der Krise. Ein sparsames Familienauto passte zu jener Zeit, in der viele Kunden den Gürtel enger schnallen mussten. Und die Absatzzahlen zogen rasch wieder an. Den grossen Verkaufsrekord schaffte Toyota 1997. Mit mehr als 22 Millionen verkauften Exemplaren überholte der Corolla den VW Käfer und wurde zum weltweit meistverkauften Modell. Bis heute hat Toyota mehr als 57 Millionen Corolla gebaut – inklusive Derivaten wie dem SUV Corolla Cross.

Corolla, Auris, Corolla

In Europa verschwand der Name Corolla ab 2007 für zwölf Jahre fast komplett. Toyota taufte die Schrägheckversion und später auch den Kombi kurzerhand in Auris um. Einzig die Stufenhecklimousine behielt den Namen Corolla. Doch 2019 kehrte man auch für Schrägheck und Kombi wieder zur legendären Bezeichnung Corolla zurück. Noch während der Auris-Phase zündete Toyota die nächste Stufe: Strengere EU-Abgasnormen zwangen die Hersteller ab 2009 zu sparsameren Motoren. Deshalb baute Toyota ein Jahr später den bewährten Vollhybrid aus dem Prius auch in den Auris/Corolla ein.

Über 60 Jahre und zwölf Generationen hinweg passte Toyota die Idee von «80 Punkte plus Alpha» immer wieder dem Zeitgeist an. Der Corolla wurde grösser, komfortabler und sicherer. Es entstanden Limousinen, Kombis, Coupés. Er begleitete die Motorisierung Japans und trug zu Toyotas Aufstieg zum grössten Autohersteller der Welt bei.

Wie sich die Corolla-Geschichte fortsetzen könnte, sahen wir schon 2025 an der Japan Mobility Show in Tokio. Toyota enthüllte ein Corolla Concept mit sportlich-flacher Silhouette und kantigen Linien. Ob das Serienmodell dann wirklich so aussehen und wann es auf den Markt kommen wird, ist allerdings noch offen. Auch die Antriebsart steht noch nicht fest. Sicher ist nur: Auch die 13. Generation wird daran gemessen, wie viel Auto sie ihren Kunden fürs Geld bietet.