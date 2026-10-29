Notbremsassistenten versagen bei Warnkleidung

Ausgerechnet reflektierende Kleidung stört automatische Notbremsungen: Im Test stoppten die meisten Autos bei Fussgängern mit Einsatzkleidung oder bei einem Kind mit Warnweste nicht rechtzeitig.

Darum gehts Ein ADAC-Test zeigt Probleme bei reflektierender Kleidung von Fussgängern

Die meisten Autos erkannten den Erwachsenen mit Einsatzkleidung nicht oder zu spät

Auch bei Kindern mit Reflektoren und Schulthek versagten fast alle Systeme

Gabriel Knupfer Redaktor News

Sicherheitswesten und Kleidung mit Reflektoren sollen Fussgängerinnen und Fussgänger vor Unfällen schützen. Doch Autos mit modernen Notbremsassistenten haben genau damit Mühe. Das zeigt ein aktueller ADAC-Test mit sechs Neuwagen.

Untersucht wurde, wie die Autos auf einen Erwachsenen mit konventioneller Warnweste, auf eine Person mit Einsatzkleidung und auf ein Schulkind mit Rucksack und Warnweste reagieren. Das Resultat ist erschreckend.

Kind nicht erkannt

Nur den erwachsenen Dummy mit Warnweste erkannten alle Fahrzeuge und bremsten korrekt ab. Bei einem Fussgänger mit genormter Arbeitskleidung – wie sie etwa Bauarbeiter, Rettungsdienste und Polizisten tragen – reagierten die meisten Assistenten hingegen nicht.

Noch schlimmer: Alle Autos erkannten zwar ein Kind mit dunkler Kleidung und leiteten eine Notbremsung ein. Bei einem Kind mit reflektierender Kleidung und Schulthek versagte aber fast jedes System und bremste gar nicht oder nicht rechtzeitig. Offensichtlich werden die Notbremsassistenten von tief sitzenden Reflektoren irritiert, folgert der ADAC.

Warnkleidung bleibt wichtig

Der ADAC fordert nun von den Herstellern, dass sie ihre Systeme verbessern. Dass dies grundsätzlich möglich ist, beweist der Mercedes CLA: Er wurde als einziges Fahrzeug nicht von der reflektierenden Kinderkleidung gestört. Bei der Person mit Einsatzkleidung hatte er aber ebenfalls Probleme und bremste zu spät.

Dennoch bleibt gut sichtbare Warnkleidung laut dem ADAC wichtig: Sie trägt dazu bei, von einem Menschen besser gesehen zu werden. Deshalb ist der Sicherheitsgewinn grösser als das Risiko für einen Unfall wegen des nicht oder zu spät reagierenden Assistenzsystems.

In der Schweiz und in der EU sind die Notbremsassistenten seit 2024 in allen Neuwagen obligatorisch. Seit diesem Sommer müssen sie Fussgänger und Velofahrer automatisch erkennen. Bleibt zu hoffen, dass die Hersteller jetzt rasch reagieren und nachbessern.