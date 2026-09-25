Im Zürcher Hotel Park Hyatt kommen am Samstag, dem 26. September, zwei Dutzend Klassiker und moderne Sportwagen unter den Hammer. Wir stellen die fünf spektakulärsten Highlights der Millionen-Auktion vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Samstag versteigert RM Sotheby’s 23 Luxusautos und Sportwagen in Zürich

Highlight: Bugatti Veyron für 2,4 bis 2,8 Millionen Franken geschätzt

Letztes Jahr erzielte das Auktionshaus knapp 70 Millionen Franken im Dolder Grand

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Vor einem Jahr spielte RM Sotheby’s im Zürcher Dolder Grand Hotel knapp 70 Millionen Franken ein. Jetzt kehrt das kanadische Auktionshaus nach Zürich zurück: Am Samstag, dem 26. September, kommen im Park Hyatt 23 Edel-Karossen unter den Hammer. Wir stellen unsere fünf Favoriten vor.

1 BMW 2002 Turbo

Den Anfang macht der günstigste Wagen der Auktion. Dieser 52-jährige BMW ist eines von 1672 gebauten Exemplaren und wird ohne Mindestpreis angeboten. Das Auktionshaus rechnet mit einem Preis von 80'000 bis 120'000 Franken für den klassischen und 170 PS starken Bimmer. Ein Klacks im Vergleich zu den weiter aufgelisteten Fahrzeugen.

2 Porsche 911 Turbo

Der 1991 gebaute 911er sprintet in gut fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damals ein absoluter Rekord für Serienautos. Erstbesitzer dieses Exemplars war der Schweizer Ex-Formel-1-Pilot Heinz Schiller (1930–2007). Auf dem Tacho stehen erst 28'421 Kilometer. Schätzpreis: 300'000 bis 350'000 Franken.

3 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta

Der mindestens 600'000 Franken teure Ferrari 365 GTB/4 aus dem Jahre 1970 war ursprünglich blau lackiert und wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt in den aktuellen Gelbton umlackiert. Es wurden 1300 GTB/4 Daytonas gebaut, doch nur zwischen 400 und 500 davon kamen als begehrte «Plexi-Daytona» – diese hatten eine Plexiglas-Frontverkleidung mit feststehenden Scheinwerfern, statt wie bei späteren Modellen Klappscheinwerfer. Ausserdem wurden die Anzeigen in Meilen kalibriert, da der Daytona ursprünglich für seine Erstauslieferung in die USA vorgesehen war.

Die zehn teuersten Boliden der Auktion

Fahrzeug Schätzpreis Ferrari F40 3,2 bis 3,5 Mio. Franken Pagani Huayra Roadster 2,5 bis 3,0 Mio. Franken Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse «Jean-Pierre Wimille» 2,4 bis 2,8 Mio. Franken Mercedes-AMG One 2,3 bis 2,5 Mio. Franken Ferrari 812 Competizione A 1,6 bis 2,0 Mio. Franken Lamborghini Miura P400 S 1,5 bis 2,0 Mio. Franken Ferrari Superamerica 0,85 bis 1,0 Mio. Franken Aston Martin DB5 Vantage 800'000 bis 950'000 Franken Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta 600'000 bis 700'000 Franken Ford GT Carbon Series 585'000 bis 645'000 Franken

4 Lamborghini Miura P400 S

Ein Traum in Rot: Vom Miura P400 S mit 365 PS starkem V12-Motor im Heck wurden nur 338 Stück gebaut. Dieser 1969er-Oldie gehörte einst dem französischen Formel-1-Star René Arnoux (78). Er verkaufte den Wagen kurz vor seinem Wechsel zu Ferrari, wo Enzo Ferrari (1898–1988) sein Teamchef wurde – ein weiser Schachzug. Der Miura dürfte zwischen 1,5 und zwei Millionen Franken einspielen.

5 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse «Jean-Pierre Wimille»

Auf Basis des 1200 PS starken Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse führte Bugatti sechs Sondermodelle «Les Légendes de Bugatti» ein. Pro Modell wurden jeweils drei Stück gebaut. Die erste Reihe würdigt Ex-Rennfahrer Jean-Pierre Wimille (1908–1949) und wurde 2013 enthüllt. Wimille konnte als Bugatti-Werksrennfahrer zweimal die 24 Stunden von Le Mans gewinnen – der erste Sieg 1937 war ebenso der allererste Le-Mans-Sieg von Bugatti. Dieses am Samstag zu versteigernde Fahrzeug hat nur knapp 4000 Kilometer auf dem Tacho und soll zwischen 2,4 und 2,8 Millionen Franken einbringen.