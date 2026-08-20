Die Monterey Car Week 2026 brach Rekorde: Über 1000 Autos kamen in Kalifornien unter den Hammer, darunter viele exklusive Ferraris. Doch an der Spitze der teuersten Autos steht kein Italiener.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Monterey Car Week 2026 erzielt Rekorde mit spektakulären Autoauktionen

Über 1000 Autos wurden am vergangenen Wochenende versteigert

Erster elektrischer Ferrari Luce für 32,33 Mio. Franken verkauft

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Die diesjährige Ausgabe des Pebble Beach Concours d’Elegance im kalifornischen Monterey ist Geschichte. Im Rahmen der Monterey Car Week 2026 fanden unzählige Autoevents, Fantreffen und Versteigerungen statt. Letztere sorgen für Schlagzeilen: Fünf Auktionshäuser versteigerten am Wochenende über 1000 Autos! Und das ziemlich erfolgreich: Allein RM Sotheby's kassierte für knapp 200 Fahrzeuge über 300 Millionen Franken. Wir listen die 12 teuersten Traumwagen der Monterey Car Week auf.

12 Ferrari Enzo – 7,6 Mio. Fr.

Schon das Fahrzeug auf dem hintersten Platz dieser Auflistung bewegt sich im höheren einstelligen Millionenbereich. RM Sotheby's versteigerte diesen 2003 gebauten Ferrari Enzo für über sieben Millionen Franken. Der Sportwagen ist einer von nur 111 für den US-Markt gebauten Enzos und somit gerade für die amerikanische Kundschaft sehr interessant.

11 Ferrari Enzo – 8,63 Mio. Fr.

Der nächste Enzo wartet schon auf Platz 9. Broad Arrow Auctions konnte einen von nur einem Dutzend für den US-Markt bestimmten Modelle in «Nero D.S.» von 2003 für über acht Millionen Franken verkaufen. Es ist das einzige Auto von Broad Arrow, das es in diese Auflistung geschafft hat.

10 Ferrari 288 GTO – 9,34 Mio. Fr.

Wieder ein Ferrari, aber diesmal ein 288 GTO, konnte für über neun Millionen Franken den Besitzer wechseln. Speziell: Der Tacho zeigt nur 1541 zurückgelegte Kilometer an. Zudem gehörte der 1985 gebaute Sportwagentraum rund 20 Jahre lang dem gleichen Besitzer.

9 Ferrari Enzo – 9,78 Mio. Fr.

Aller guten Dinge sind drei. So schafft es wieder ein Ferrari Enzo in die Auflistung der teuersten verkauften Autos in Monterey. Dieser von Mecum Auctions versteigerte Bolide hat ebenfalls sehr wenige Kilometer (957) auf dem Zähler und kommt im originalgetreuen Zustand, was den Enzo so wertvoll macht.

9 Ferrari F50 – 9,78 Mio. Fr.

Für knapp 10 Millionen Franken hat der neue Besitzer dieses Ferrari F50 nicht nur das Auto, sondern auch ein Paar Boxhandschuhe ergattert. Denn der Erstbesitzer im Jahr 1995 war kein Geringerer als Boxlegende Mike Tyson (60). Ausserdem ist auch dieser Ferrari einer von nur 55 für den US-Markt bestimmten F50.

7 Ferrari F50 – 11,78 Mio. Fr.

Auch auf dem nächsten Platz folgt wieder ein Ferrari F50. Gleiches Modell, aber zwei Millionen teurer als der Ex-Tyson-F50! Der Grund: Die gelbe Lackierung «Giallo Modena» gibt es weltweit nur 31 Mal ab Werk.

6 Ferrari Daytona SP3 – 14,41 Mio. Fr.

An der letztjährigen Auktion in Monterey wurde der allerletzte gebaute Ferrari Daytona SP3 für etwas mehr als 21 Millionen Franken versteigert! In diesem Jahr war der Betrag zwar nicht so hoch, aber ebenfalls im zweistelligen Millionenbereich: 14,41 Millionen Franken machte ein Bieter für den SP3 locker. Der Bolide ist quasi fabrikneu und mit 365 Kilometern auf dem Zähler wohl noch nicht einmal richtig eingefahren.

5 Chevrolet Corvette Grand Sport – 15,12 Mio. Fr.

Der erste US-Amerikaner in dieser Auflistung. Eine von fünf gebauten Corvette Grand Sports konnte für über 15 Millionen Franken einen neuen Besitzer finden. Besonders am Fahrzeug ist die grosse Rennhistorie: Die an diversen Rennen wie den 12 Stunden von Sebring eingesetzte Corvette konnte drei Klassensiege im Jahr 1963 in der «Sports Car Club of America» holen.

5 Ferrari 250 P – 15,12 Mio. Fr.

Für die Langstrecken-Saison 1963 baute Ferrari vier 250 P. Obwohl der erste davon kein Rennen gewann, versteigerte Gooding Christie's ihn in Monterey für knapp über 15 Millionen Franken. Der Ferrari ging als erstes Fahrzeug weltweit in die Geschichte ein, das in einem Full-Scale-Windkanal getestet wurde.

3 McLaren F1 GTR – 28,01 Mio. Fr.

Der eigentlich nur für die Rennstrecke zugelassene F1 GTR wurde von McLaren zum Strassenfahrzeug konvertiert. Mit seinem «Pop-Art-Design» sticht der McLaren sofort ins Auge. Und sein Preis von 28,01 Millionen Franken lässt sich ebenfalls sehen.

2 Ferrari Luce – 32,33 Mio. Fr.

Elektro-Sensation: Der allererste strombetriebene Ferrari Luce wechselte für unfassbare 32,33 Millionen Franken den Besitzer – Weltrekord für ein E-Auto! Selbst Auktionshaus RM Sotheby's schätzte den Boliden zuvor auf nur rund eine Million Franken.

1 Shelby Cobra Daytona Coupe – 34,68 Mio. Fr.

Erstaunlich, dass ein US-amerikanisches Fahrzeug an den Auktionen den Höchstbetrag erzielt. Für knapp 35 Millionen Franken kam das Shelby Cobra Daytona Coupe unter den Hammer. Der Rennwagen gehörte von 1975 bis 1998 Carroll Shelby (1923–2012), dem Schöpfer der legendären Shelby AC Cobra. Dass der Käufer des Daytona Coupe also ein grosser Fan von Shelby ist, steht ausser Frage.