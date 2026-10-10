Zwölf Tote nach Angriff auf Flughafen Riad

Erneut ist der Flughafen Riad mit Raketen angegriffen worden. Unter den zwölf Toten sind auch ein US-Bürger und mehrere Menschen aus weiteren Ländern.

Darum gehts Zum dritten Mal innert einer Woche trafen Raketen Riad

Dabei starben zwölf Menschen, 309 wurden verletzt

Irannahe Huthis greifen Saudi-Arabien seit Wochen verstärkt an

Gabriel Knupfer Redaktor News

Zum dritten Mal in einer Woche flogen am Samstag Raketen auf den internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad. Dabei wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 309 verletzt.

Verantwortlich dürfte wie bei den vorherigen Angriffen die Huthi-Miliz im Jemen sein. Die mit dem Iran verbündete Gruppierung hat ihre Attacken auf Saudi-Arabien zuletzt verstärkt.

Amerikaner unter den Toten

Laut dem Sender CNN befinden sich unter den Toten vier Saudis, zwei Menschen aus Bangladesch sowie je eine Person aus den USA, Jordanien, Palästina, Syrien, dem Sudan und Ägypten.

Saudi-Arabien führt seit Jahren eine Luftkampagne gegen die Huthis. Der amerikanisch-israelische Krieg gegen den Iran hat diesen Konflikt weiter angeheizt.