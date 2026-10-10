Flughafen in Riad von Huthi-Drohnen getroffen

Der Flughafen in der saudiarabischen Hauptstadt Riad wurde am Samstag von Huthi-Drohnen getroffen. Augenzeugen sprechen von lauten Explosionen und grossflächigen Evakuierungen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Laute Explosionen hallten am Samstagnachmittag über das Gelände des King-Khalid-Flughafens in der saudiarabischen Hauptstadt Riad. Eine Huthi-Drohne traf den Flughafen, fünf Personen wurden schwer verletzt und befinden sich auf der Intensivstation.

Augenzeugen berichten laut «Reuters» von Explosionen. Grosse Teile des Geländes wurden evakuiert, sämtliche Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet.

Konflikt eskaliert immer mehr

Es ist bereits der dritte Angriff auf den Flughafen in nur einer Woche – erst am Donnerstag starben drei Personen, nachdem eine Drohne einschlug. Der Konflikt zwischen den durch den Iran unterstützten Huthi im Jemen und dem Königreich eskaliert immer mehr.

Vor dem Hintergrund dieser zunehmend verschärften Sicherheitslage in Saudi-Arabien erklärten mehrere Airlines, ihre Verbindungen nach Riad vorerst auszusetzen. Auch die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften fliegen die Wüstenstadt vorerst bis zum 16. Oktober nicht mehr an.