Die jemenitische Huthi-Miliz meldet Angriffe auf den Flughafen in Riad und eine Aramco-Raffinerie in Saudi-Arabien. Unabhängig bestätigt sind die Angaben nicht – zugleich meldet die saudisch geführte Koalition Angriffe auf Huthi-Ziele in Hodeidah.

Janine Enderli Redaktorin News

Die jemenitische Huthi-Miliz hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele in Saudi-Arabien angegriffen. Ein Militärsprecher der Gruppe erklärte, der internationale Flughafen King Khalid in Riad sowie eine Raffinerie des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco in Rabigh seien ins Visier genommen worden.

Die Angaben der Huthi liessen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Eskaliert die Situation?

Parallel dazu hat die von Saudi-Arabien angeführte Koalition zur Unterstützung der international anerkannten jemenitischen Regierung nach eigenen Angaben eine Militäroperation in der westjemenitischen Provinz Hodeidah durchgeführt. Ein Sprecher der Koalition erklärte, dabei seien Waffenlager, Lagerstätten für mit Sprengstoff beladene Boote sowie Seeminen der Huthi zerstört worden.

Die gegenseitigen Angriffe markieren eine weitere Verschärfung des Konflikts zwischen den Huthi und der von Saudi-Arabien geführten Koalition.