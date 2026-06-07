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Zwei Personen in kritischem Zustand
Zwölf Verletzte nach Schüssen in US-Bundesstaat Ohio

Im Rahmen eines familienfreundlichen Festivals ist es am Samstag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Ohio zu einem Schusswechsel zwischen zwei Personen gekommen. Mindestens zwölf Menschen wurden dabei verletzt – zwei davon schwer.
Publiziert: 06:54 Uhr
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Kurz vor 18 Uhr wurden Schüsse gemeldet.
Foto: WTVG via AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schüsse am «Old West End Festival» in Toledo, Ohio, verletzen zwölf Personen
  • Zwei Verdächtige auf der Flucht, mindestens zwei Opfer lebensgefährlich verletzt
  • Mindestens 16 Schüsse abgegeben, Verletzte zwischen 14 und 61 Jahre alt
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Kurz vor 18 Uhr musste die örtliche Polizei zu einem Fest im US-Bundesstaat Ohio ausrücken – beim «Old West End Festival» in der Stadt Toldeo waren Schüsse gefallen. Mindestens zwölf Personen wurden dabei verletzt.

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Zuerst wurden keine Schwerverletzten gemeldet, später wurde jedoch klar: Mindestens zwei Personen befinden sich in lebensbedrohlichem Zustand. Die Verletzten sollen zwischen 14 und 61 Jahren alt sein, wie unter anderem die «New York Post» berichtet.

«Was Gewalt angeht, ist das völlig übertrieben»

Mehrere Aufnahmen auf der Plattform X zeigen die Schussabgaben. Mindestens 16 Schüsse sollen abgegeben worden sein. Der örtliche Polizeichef erklärte im Rahmen einer Pressekonferenz, dass zwei Personen involviert gewesen seien. «Sie haben wahrscheinlich aufeinander geschossen.»

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Beide sind derzeit flüchtig. Der zuständige Einsatzleiter, Dan Gerken, erklärte während der Pressekonferenz zudem: «Was Gewalt angeht, ist das völlig übertrieben.»

Das Fest gilt in der Stadt als besonders familienfreundlich. Bürgermeister Wade Kapszukiewicz (53) zeigt sich dementsprechend erschüttert über die Vorfälle, betont aber auch den Zusammenhalt der Stadt. In einem Post auf X schreibt er: «Toledo hat im Laufe der Jahre mehr Widrigkeiten erlebt als die meisten anderen Städte, und unsere Bürger halten immer zusammen und meistern solche Situationen. Dies wird keine Ausnahme sein.»

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