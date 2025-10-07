Darum gehts
- Hamas hält noch 48 Geiseln gefangen, 22 vermutlich am Leben
- Viele Geiseln wurden beim Supernova Desert Rave Festival entführt
- Über 1200 Menschen wurden beim Hamas-Überfall am 7. Oktober getötet
Über 1200 Menschen wurden von den Terroristen der Hamas beim Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 getötet. Weitere etwa 250 Personen wurden verschleppt und im Gazastreifen als Geiseln gehalten. Heute, zwei Jahre später, werden laut Schätzungen der Vereinten Nationen noch 48 Menschen von der Hamas gefangen gehalten.
Die «Times of Israel» geht davon aus, dass 22 der Geiseln aktuell noch am Leben sind. Die anderen etwa 20 Geiseln, die in dem Palästinensergebiet festgehalten wurden, wurden wahrscheinlich von der Hamas umgebracht. Blick zeigt auf, wer lebend aus der Gefangenschaft kommen könnte und was wir über diese Personen wissen.
Gali und Ziv Berman (28)
Gali Berman (im Bild auf dem linken Poster) wurde zusammen mit seinem Zwillingsbruder Ziv (rechtes Poster) verschleppt. Beide lebten in der israelischen Stadt Kfar Aza, die von den Terroristen überfallen wurde.
Matan Zangauker (26)
Matan Zangauker wurde zusammen mit seiner Partnerin Ilana Gritzewsky (32) entführt. Sie wurde im Rahmen eines Waffenstillstandes am 30. November 2023 wieder freigelassen.
David (36) und Ariel Cunio (29)
David und Ariel Cunio wurden zusammen mit weiteren Familienmitgliedern in der Stadt Nir Oz verschleppt. Die beiden Brüder sind noch in Gefangenschaft, die anderen Familienmitglieder wurden mittlerweile freigelassen.
Segev Kalfon (27)
Segev Kalfon ist eine von Dutzenden Geiseln, die beim Angriff der Hamas auf das Musikfestival Supernova Desert Rave gefangen genommen wurden.
Matan Angrest (23)
Matan Angrest wurde zusammen mit seinem Freund Itay Chen (21) entführt, der laut der Wochenzeitung «Jüdischen Allgemeine» für tot erklärt wurde.
Bipin Joshi (25)
Bipin Joshi ist ein Student aus Nepal. Als Teil eines Austauschprogrammes sollte er sich in Israel um Zitronen- und Orangenplantagen kümmern.
Guy Gilboa-Dalal (24)
Guy Gilboa-Dalal wurde ebenfalls beim Angriff auf den Supernova Desert Rave entführt.
Rom Braslavski (21)
Rom Braslavski arbeitete als Wachmann beim Supernova Desert Rave, als er von der Hamas entführt wurde.
Tamir Nimrodi (21)
Tamir Nimrodi war als Soldat an der Grenze zum Gaza-Streifen stationiert. Er wurde bei einem Angriff auf seinen Stützpunkt entführt.
Nimrod Cohen (21)
Nimrod Cohen wurde beim Angriff auf die Siedlung Nahal Oz entführt.
Alon Ohel (24)
Alon Ohel wurde ebenfalls beim Angriff auf den Supernova Desert Rave entführt. Er hatte zuvor versucht, in seinem Auto vor dem Anschlag zu fliehen.
Omri Miran (48)
Omri Miran wurde vor den Augen seiner Familie im Kibbuz Nahal Oz von den Terroristen entführt.
Evyatar David (25)
Evyatar David wurde auf einem Foto identifiziert, das von den Terroristen der Hamas nach dem Überfall auf Telegram hochgeladen wurde. Auch er wurde beim Angriff auf das Musikfestival entführt.
Avinatan Or (32)
Avinatan Or wurde zusammen mit seiner Partnerin Noa Argamani (27) beim Supernova Desert Rave verschleppt. Sie konnte am 8. Juni 2024 durch eine israelische Militäroperation befreit werden.
Bar Kuperstein (24)
Bar Kuperstein arbeitete beim Supernova Desert Rave hinter den Kulissen. Nach dem Überfall war er gefesselt auf Videos und Bildern der Hamas zu sehen.
Elkana Bohbot (36)
Elkana Bohbot war nach dem Überfall am 7. Oktober gefesselt und mit blutigem Gesicht auf einem Video zu sehen, das von den Hamas-Terroristen auf Telegram hochgeladen wurde.
Eitan Mor (25)
Eitan Mor arbeitete als Wachmann beim Supernova Desert Rave. Während des Angriffs hatte er versucht, andere Anwesende in Sicherheit zu bringen.
Eitan Horn (39)
Eitan Horn (im Bild rechts) wurde in der Stadt Nir Oz entführt, während er dort seinen älteren Bruder Iair (47, im Bild links) besuchte. Die beiden wurden zusammen verschleppt. Iair wurde mittlerweile freigelassen.
Yosef-Haim Ohana (25)
Yosef-Haim Ohana hatte vor seiner Entführung beim Supernova Desert Rave Erste Hilfe geleistet.
Maxim Herkin (37)
Maxim Herkin ist Vater einer dreijährigen Tochter. Auch er wurde beim Supernova Desert Rave entführt.