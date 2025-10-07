Am 7. Oktober 2023 verschleppten Terroristen der Hamas mehr als 250 Menschen. Zwei Jahre später wird vermutet, dass sich von ihnen noch 48 in Gefangenschaft befinden. Blick zeigt, welche Geiseln noch am leben sind und was wir über ihren Status wissen.

Diese israelischen Geiseln sind noch in Gefangenschaft

Diese israelischen Geiseln sind noch in Gefangenschaft

Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall

1/5 Auch zwei Jahre nach dem Überfall der Hamas auf Israel sind noch nicht alle Geiseln befreit. Foto: IMAGO/AAP

Darum gehts Hamas hält noch 48 Geiseln gefangen, 22 vermutlich am Leben

Viele Geiseln wurden beim Supernova Desert Rave Festival entführt

Über 1200 Menschen wurden beim Hamas-Überfall am 7. Oktober getötet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Über 1200 Menschen wurden von den Terroristen der Hamas beim Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 getötet. Weitere etwa 250 Personen wurden verschleppt und im Gazastreifen als Geiseln gehalten. Heute, zwei Jahre später, werden laut Schätzungen der Vereinten Nationen noch 48 Menschen von der Hamas gefangen gehalten.

Die «Times of Israel» geht davon aus, dass 22 der Geiseln aktuell noch am Leben sind. Die anderen etwa 20 Geiseln, die in dem Palästinensergebiet festgehalten wurden, wurden wahrscheinlich von der Hamas umgebracht. Blick zeigt auf, wer lebend aus der Gefangenschaft kommen könnte und was wir über diese Personen wissen.

Gali und Ziv Berman (28)

Demonstranten fordern die Freilassung der Zwillingsbrüder Gali und Ziv Berman. Foto: AFP

Gali Berman (im Bild auf dem linken Poster) wurde zusammen mit seinem Zwillingsbruder Ziv (rechtes Poster) verschleppt. Beide lebten in der israelischen Stadt Kfar Aza, die von den Terroristen überfallen wurde.

Matan Zangauker (26)

Matan Zangaukers Mutter demonstriert für seine Freilassung. Foto: AFP

Matan Zangauker wurde zusammen mit seiner Partnerin Ilana Gritzewsky (32) entführt. Sie wurde im Rahmen eines Waffenstillstandes am 30. November 2023 wieder freigelassen.

David (36) und Ariel Cunio (29)

Die Mutter von David und Ariel Cunio wartet seit zwei Jahren auf die Rückkehr ihrer Söhne. Foto: keystone-sda.ch

David und Ariel Cunio wurden zusammen mit weiteren Familienmitgliedern in der Stadt Nir Oz verschleppt. Die beiden Brüder sind noch in Gefangenschaft, die anderen Familienmitglieder wurden mittlerweile freigelassen.

Segev Kalfon (27)

Segev Kalfon wurde auf der Flucht vor dem Angriff der Hamas gefangen genommen. Foto: keystone-sda.ch

Segev Kalfon ist eine von Dutzenden Geiseln, die beim Angriff der Hamas auf das Musikfestival Supernova Desert Rave gefangen genommen wurden.

Matan Angrest (23)

Keith Siegel (66), der ebenfalls eine Hamas-Geisel war, hält ein Foto von Matan Angrest. Foto: AFP

Matan Angrest wurde zusammen mit seinem Freund Itay Chen (21) entführt, der laut der Wochenzeitung «Jüdischen Allgemeine» für tot erklärt wurde.

Bipin Joshi (25)

Familienmitglieder von Bipin Joshi demonstrieren in New York. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Bipin Joshi ist ein Student aus Nepal. Als Teil eines Austauschprogrammes sollte er sich in Israel um Zitronen- und Orangenplantagen kümmern.

Guy Gilboa-Dalal (24)

Guy Gilboa-Dalals Foto bei einem Protest in Tel Aviv im Oktober 2023. Foto: AFP

Guy Gilboa-Dalal wurde ebenfalls beim Angriff auf den Supernova Desert Rave entführt.

Rom Braslavski (21)

Demonstranten zeigen ein Foto von Rom Braslavski bei einem Protest in London. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Rom Braslavski arbeitete als Wachmann beim Supernova Desert Rave, als er von der Hamas entführt wurde.

Tamir Nimrodi (21)

Tamir Nimrodis Bild wird bei einem Protest in Paris gezeigt. Foto: AFP

Tamir Nimrodi war als Soldat an der Grenze zum Gaza-Streifen stationiert. Er wurde bei einem Angriff auf seinen Stützpunkt entführt.

Nimrod Cohen (21)

Nimrod Cohens Mutter zeigt sein Foto bei einer Pressekonferenz im europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf. Foto: keystone-sda.ch

Nimrod Cohen wurde beim Angriff auf die Siedlung Nahal Oz entführt.

Alon Ohel (24)

Alon Ohels Foto bei einem Mahnmal im Süden Israels. Foto: keystone-sda.ch

Alon Ohel wurde ebenfalls beim Angriff auf den Supernova Desert Rave entführt. Er hatte zuvor versucht, in seinem Auto vor dem Anschlag zu fliehen.

Omri Miran (48)

Omri Mirans Familienmitglieder zeigen sein Foto bei einem Protest in New York. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Omri Miran wurde vor den Augen seiner Familie im Kibbuz Nahal Oz von den Terroristen entführt.

Evyatar David (25)

Evyatar Davids Mutter zeigt ein Foto von ihm in der Hamas-Gefangenschaft. Foto: AFP

Evyatar David wurde auf einem Foto identifiziert, das von den Terroristen der Hamas nach dem Überfall auf Telegram hochgeladen wurde. Auch er wurde beim Angriff auf das Musikfestival entführt.

Avinatan Or (32)

Noa Argamani hat die Gefangenschaft überlebt - um ihren Partner Avinatan Or bangt sie noch immer. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Avinatan Or wurde zusammen mit seiner Partnerin Noa Argamani (27) beim Supernova Desert Rave verschleppt. Sie konnte am 8. Juni 2024 durch eine israelische Militäroperation befreit werden.

Bar Kuperstein (24)

Bar Kupferstein ist der Enkel eines Holocaust Überlebenden. Foto: AFP

Bar Kuperstein arbeitete beim Supernova Desert Rave hinter den Kulissen. Nach dem Überfall war er gefesselt auf Videos und Bildern der Hamas zu sehen.

Elkana Bohbot (36)

Elkana Bohbots Foto bei einem Protest in Jerusalem. Foto: AFP

Elkana Bohbot war nach dem Überfall am 7. Oktober gefesselt und mit blutigem Gesicht auf einem Video zu sehen, das von den Hamas-Terroristen auf Telegram hochgeladen wurde.

Eitan Mor (25)

Eitan Mors Eltern halten eine Rede im Capitol in Washington D. C. Foto: keystone-sda.ch

Eitan Mor arbeitete als Wachmann beim Supernova Desert Rave. Während des Angriffs hatte er versucht, andere Anwesende in Sicherheit zu bringen.

Eitan Horn (39)

Die Brüder Iair und Eitan Horn wurden gemeinsam entführt. Foto: AFP

Eitan Horn (im Bild rechts) wurde in der Stadt Nir Oz entführt, während er dort seinen älteren Bruder Iair (47, im Bild links) besuchte. Die beiden wurden zusammen verschleppt. Iair wurde mittlerweile freigelassen.

Yosef-Haim Ohana (25)

Yosef-Haim Ohana hatte vor seiner Entführung beim Supernova Desert Rave Erste Hilfe geleistet.

Maxim Herkin (37)

Maxim Herkin ist Vater einer dreijährigen Tochter. Auch er wurde beim Supernova Desert Rave entführt.