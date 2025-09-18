Israels Offensive in Gaza sollte dazu beitragen, die von den Hamas gefangen gehaltenen Geiseln freizubekommen. Nun meldet sich die Terrorgruppe via Telegram.

1/5 Explosionen, eingestürzte Häuser und tote Kinder – «Gaza brennt» seit Israel seine neue Offensive gestartet hat. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Hamas droht, keine Geisel lebend zurückzugeben. Israel setzt Offensive fort

Angehörige der Geiseln protestieren gegen die aggressive Operation in Gaza

Ende August startete die israelische Armee mit einer neuen Grossoffensive, um Gaza Stadt einzunehmen. Täglich fliegen Raketen, Gebäude explodieren und Menschen sterben. Ziel der Offensive sei es unter anderem, die israelischen Geiseln, die sich noch immer in Gaza befinden, zurückzubekommen.

Die Angehörigen der Gefangenen demonstrieren bereits seit Wochen gegen die aggressive Operation. Sie befürchten, dass die Angriffe das Todesurteil für ihre Liebsten besiegeln.

Hamas melden sich auf Telegram

Dass sie damit recht haben könnten, zeigt ein Post der Hamas auf Telegram. Die Al-Kassam-Brigaden erklären, dass der Beginn der Operation in Gaza Stadt bedeute, «dass Israel keine einzige Geisel lebend oder tot zurückbekommen wird.»

Deren Schicksal werde dasselbe sein wie das des israelischen Piloten Ron Arad. Der stürzte 1986 während eines Einsatzes im Libanon ab und wurde von der schiitischen Amal-Miliz gefangen genommen. Er gilt seitdem als vermisst. Es wird aber angenommen, dass er starb.

Für die Angehörigen der in Gaza verbleibenden Geiseln würde das heissen, dass sie nie erfahren werden, ob ihre Liebsten überhaupt noch leben, oder nicht.

Israel führt Attacken unbeirrt weiter

Trotz dieser Aussage und der weltweiten Kritik führt Israel seine Angriffe im Gazastreifen weiter fort. Eine Kommission der Uno ist kürzlich zu dem Schluss gekommen, dass Israel einen Völkermord begehe.

Und wie der israelische Armeesprecher Effie Defrin erklärt, rechnet die israelische Armee noch mit einem langwierigen Einsatz. Dieser könnte sich über Monate ziehen, meint er.