Die Bodenoffensive in Gaza-Stadt könnte nach israelischen Angaben Monate dauern. Laut Armeesprecher Effie Defrin wird es lange Zeit brauchen, um die Kontrolle über wichtige Gebiete zu erlangen und die Terrorinfrastruktur zu beseitigen.

Wie lange wird die israelische Armee in Gaza-Stadt operieren? Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Israels Bodenoffensive in Gaza könnte laut Armee viele Monate dauern

Ausgedehntes Tunnelnetz verbindet Kommandozentralen, Raketenwerfer und Waffenlager unter ziviler Infrastruktur

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Israels Bodenoffensive in der Stadt Gaza könnte Armeeangaben zufolge viele Monate dauern. Das Militär geht laut einem Sprecher davon aus, dass es zunächst mehrere Monate brauchen wird, ehe es dort die Kontrolle über die wichtigsten Gegenden übernommen haben wird. Zudem werde es dann mehrere weitere Monate dauern, die Infrastruktur von Terrororganisationen in der im Norden des Gazastreifens gelegenen Stadt zu beseitigen, sagte Effie Defrin (53).

«Unter den Strassen verläuft ein ausgedehntes Tunnelnetz, das Kommandozentralen, Raketenwerfer und Waffenlager miteinander verbindet», sagte der Armeesprecher weiter. «Alles absichtlich unter Zivilisten und ziviler Infrastruktur versteckt.» Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Hamas setzt auf «menschliche Schutzschilde»

Defrin forderte erneut die Zivilbevölkerung zur Flucht auf, betonte aber zugleich, dass auch im Norden des Gazastreifens humanitäre Hilfe geleistet werde. In der Stadt Gaza dürften sich noch Hunderttausende Menschen aufhalten. Internationale Hilfsorganisationen haben angesichts der Pläne für die umstrittene Bodenoffensive immer wieder vor einer Verschärfung der schlimmen humanitären Lage im Gazastreifen gewarnt.

Die israelische Armee hatte die Bodenoffensive in der Nacht begonnen. Kritik daran kam unter anderem aus Deutschland und Grossbritannien. Israels Regierung betont stets, sie bekämpfe ausschliesslich die Hamas, während Zivilisten von der Terrororganisation als «menschliche Schutzschilde» missbraucht würden.