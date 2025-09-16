DE
FR
Abonnieren

Dauert Gaza-Offensive Monate?
Israels Armee rechnet mit langwierigem Einsatz

Die Bodenoffensive in Gaza-Stadt könnte nach israelischen Angaben Monate dauern. Laut Armeesprecher Effie Defrin wird es lange Zeit brauchen, um die Kontrolle über wichtige Gebiete zu erlangen und die Terrorinfrastruktur zu beseitigen.
Publiziert: vor 22 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Wie lange wird die israelische Armee in Gaza-Stadt operieren?
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Israels Bodenoffensive in Gaza könnte laut Armee viele Monate dauern
  • Ausgedehntes Tunnelnetz verbindet Kommandozentralen, Raketenwerfer und Waffenlager unter ziviler Infrastruktur
  • Hunderttausende Menschen halten sich noch in der Stadt Gaza auf
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Israels Bodenoffensive in der Stadt Gaza könnte Armeeangaben zufolge viele Monate dauern. Das Militär geht laut einem Sprecher davon aus, dass es zunächst mehrere Monate brauchen wird, ehe es dort die Kontrolle über die wichtigsten Gegenden übernommen haben wird. Zudem werde es dann mehrere weitere Monate dauern, die Infrastruktur von Terrororganisationen in der im Norden des Gazastreifens gelegenen Stadt zu beseitigen, sagte Effie Defrin (53).

«Unter den Strassen verläuft ein ausgedehntes Tunnelnetz, das Kommandozentralen, Raketenwerfer und Waffenlager miteinander verbindet», sagte der Armeesprecher weiter. «Alles absichtlich unter Zivilisten und ziviler Infrastruktur versteckt.» Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Mehr zum Nahostkonflikt
Uno-Vollversammlung will Zweistaatenlösung wiederbeleben
«Ziel eines Staates Palästina»
Uno-Vollversammlung will Zweistaatenlösung wiederbeleben
«Katar hat keine offensiven militärischen Optionen»
Mit Video
Experte zu Eskalation in Doha
«Katar hat keine offensiven militärischen Optionen»
Operation Gaza laut israelischen Generalstabschef begonnen
Israels Gaza-Operation
«Wir dringen in Gebiete vor, die wir noch nie betreten haben»
Cassis’ Staatssekretär rüffelt Botschafter
Zankapfel Gaza
Cassis’ Staatssekretär rüffelt Botschafter

Hamas setzt auf «menschliche Schutzschilde»

Defrin forderte erneut die Zivilbevölkerung zur Flucht auf, betonte aber zugleich, dass auch im Norden des Gazastreifens humanitäre Hilfe geleistet werde. In der Stadt Gaza dürften sich noch Hunderttausende Menschen aufhalten. Internationale Hilfsorganisationen haben angesichts der Pläne für die umstrittene Bodenoffensive immer wieder vor einer Verschärfung der schlimmen humanitären Lage im Gazastreifen gewarnt.

Die israelische Armee hatte die Bodenoffensive in der Nacht begonnen. Kritik daran kam unter anderem aus Deutschland und Grossbritannien. Israels Regierung betont stets, sie bekämpfe ausschliesslich die Hamas, während Zivilisten von der Terrororganisation als «menschliche Schutzschilde» missbraucht würden.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen