Laut Uno-Ermittlern begeht Israel Völkermord in Gaza. Der Bericht nennt vier Handlungen nach der Völkermordkonvention und beschuldigt Netanyahu direkt. Die Kommissionsvorsitzende spricht von einer Vernichtungsabsicht gegen Palästinenser.

1/4 Laut Uno-Ermittlern begeht Israel Völkermord in Gaza. Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts Uno-Bericht beschuldigt Israel des Völkermords an Palästinensern

Bericht nennt Tötungen und Verhinderung von Geburten als Massnahmen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Israel hat im Gazastreifen Völkermord an Palästinensern begangen. Das ist die Einschätzung einer internationalen Untersuchungskommission der Uno. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu (75) wird in dem am Dienstag in Genf veröffentlichten Bericht direkt beschuldigt.

Den drei Ermittlern zufolge haben die israelischen Behörden und Sicherheitskräfte vier der fünf Handlungen gemäss der Völkermordkonvention von 1948 ausgeführt.

«Es ist klar, dass es eine Absicht gibt»

Dazu gehören Tötungen, schwere körperliche und geistige Schädigungen, die Auferlegung von Bedingungen, um die palästinensische Bevölkerung ganz oder teilweise zu vernichten sowie Massnahmen zur Verhinderung von Geburten.

«Es ist klar, dass es eine Absicht gibt, die Palästinenser zu vernichten», sagte die Vorsitzende der Kommission, die südafrikanische Juristin Navi Pillay (83).

Die drei vom Uno-Menschenrechtsrat in Genf beauftragten Ermittler reichten kürzlich ihren Rücktritt ein. Einer von ihnen, Chris Sidoti (74), könnte jedoch in Zukunft den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Nur ein internationales Gericht kann formell Völkermord feststellen.