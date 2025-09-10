Bei israelischen Angriffen auf einen Regierungskomplex in Sanaa sollen laut Huthi-nahen Quellen auch Zivilisten verletzt worden sein. Die Angriffe folgen auf wiederholte Raketen- und Drohnenangriffe der Huthi auf Israel seit Beginn des Gaza-Krieges.

Mehrere Explosionen sollen sich in Sanaa ereignet haben. Foto: Screenshot X

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das israelische Militär hat nach Angaben der Huthi-Miliz erneut Ziele in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angegriffen. Ein Sprecher der vom Iran unterstützten Miliz bezeichnete die Attacken als «Aggression gegen unser Land».

Israels Armee hatte am Dienstag nach eigenen Angaben eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Zuvor war auch eine Huthi-Drohne gestoppt worden.

Offenbar auch zivile Opfer

Der Huthi-nahe TV-Sender Al-Masirah berichtete, dass der Angriff einem Regierungskomplex gegolten habe. Laut Rettungsdiensten vor Ort sollen bei dem Angriff auch Zivilisten sowie Journalisten verletzt worden sein. Insgesamt neun Menschen starben. Augenzeugen in Sanaa berichteten von mindestens fünf Angriffen, die sehr heftig gewesen seien. Das israelische Militär äusserte sich zunächst nicht. Angaben über Opfer konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 greifen die Huthi Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen an – nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Erst am Sonntag schlug eine Huthi-Drohne auf dem israelischen Flughafen Ramon ein.

Israel greift im Gegenzug Ziele im Jemen an, die nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten der Huthi stehen. Zuletzt wurden bei einem israelischen Angriff der Huthi-Ministerpräsident und mehrere Minister getötet.