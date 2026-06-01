Heftige Explosion bei Feuerwerksfabrik erschüttert Malta

Im Norden von Malta ereignete sich am Montagmorgen eine heftige Explosion. Berichten zufolge ist eine Fabrik für Feuerwerk betroffen.

Angela Rosser Journalistin News

Anwohnerinnen und Anwohner auf Malta berichten über heftige Knallgeräusche am frühen Montagmorgen. In einer Feuerwerksfabrik in Magħtab kam es gegen 6.30 Uhr zu einer Explosion, wie «MaltaToday» berichtet.

Die enorme Druckwelle war kilometerweit zu spüren und richtete Schäden an Gebäuden an. Menschen berichten von zersplitterten Fenstern und beschädigten Fassaden. Die Wucht der Explosion sorgte bei vielen für grosse Angst.

Eine Augenzeugin, die zu diesem Zeitpunkt im nahe gelegenen Park Hunde ausführte, beschreibt die dramatischen Sekunden: «Zuerst gab es einen Knall, fünf Minuten später folgten drei weitere in schneller Abfolge. Die Druckwelle war so heftig, dass sich meine Haare bewegten und die Bäume bebten. Ich dachte einen Moment lang, wir würden bombardiert.»

Polizei und Rettungsdienste waren unmittelbar nach dem Vorfall vor Ort, um die Lage zu sichern. Die Behörden haben die Ermittlungen zur Explosionsursache aufgenommen und prüfen derzeit das genaue Ausmass der Schäden. Informationen über mögliche Opfer liegen aktuell noch nicht vor.

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