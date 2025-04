Feuerwerkslager explodiert Mindestens 21 Tote in Indien

Tragödie in Indien: Eine Explosion in einem Feuerwerkslager hat mindestens 21 Tote gefordert. Die Detonation in Gujarat war so stark, dass Menschen Hunderte Meter weit geschleudert wurden.

