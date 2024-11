Im indischen Jhansi sind am Freitagabend mindestens zehn Babys bei einem Grossbrand in einer Neugeborenen-Intensivstation ums Leben gekommen. Offenbar wurde der Brand von einem Feuer in einem Sauerstoffkonzentrator ausgelöst worden.

Zehn Babys sterben bei Spital-Brand in Indien

1/2 Im indischen Jhansi sind am Freitagabend mindestens zehn Babys bei einem Grossbrand in einer Neugeborenen-Intensivstation ums Leben gekommen. Foto: X/@Currentreport1

Auf einen Blick Mindestens zehn Babys sind in einem Spital in Indien bei einem Grossbrand gestorben

Offenbar wurde der Brand von einem Feuer in einem Sauerstoffkonzentrator ausgelöst

Der indische Premierminister Modi hat den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus im nordindischen Jhansi sind nach Behördenangaben mindestens zehn Neugeborene ums Leben gekommen. «Zehn Säuglinge sind leider gestorben», sagte der stellvertretende Regierungschef des Bundesstaates Uttar Pradesh, Brajesh Pathak, am Samstag. Demnach wurden sieben Leichen bereits identifiziert.

Das Feuer war am späten Freitagabend auf der Neugeborenen-Station der Klinik ausgebrochen. Das Nachrichtenportal «Times Now» berichtete, dass weitere 16 Säuglinge nach dem Brand in Lebensgefahr schwebten. Sie wurden medizinisch behandelt. Nach Angaben des Senders NDTV befanden sich insgesamt 54 Neugeborene auf der Station, als das Feuer entstand.

Weil kein Alarm ausgelöst worden sei, habe sich die Evakuierung der Kinder verzögert, hiess es in den Berichten. Das Feuer habe eine Massenpanik ausgelöst, als Patienten und Angehörige versuchten, das Gebäude zu verlassen. Inzwischen seien die Flammen gelöscht.

«Die Brandursache wird untersucht werden»

Aufnahmen von vor Ort zeigten verkohlte Betten und Wände im Inneren der Station, während außerhalb des Gebäudes zahlreiche verängstigter Familien warteten. Nach Angaben von Polizeipräsident Gyanendra Kumar Singh wurde der Brand «höchstwahrscheinlich» von einem Feuer in einem Sauerstoffkonzentrator ausgelöst - ein Gerät, das Sauerstoff aus der Umgebungsluft anreichert.

Laut Regierungsvertreter Pathak war im Februar ein Sicherheitsüberprüfung des Krankenhauses vorgenommen worden. Drei Monate später fand demnach eine Brandschutzübung statt. «Die Brandursache wird untersucht werden», sagte er. «Sollten irgendwelche Versäumnisse festgestellt werden, werden strenge Maßnahmen gegen die Verantwortlichen ergriffen.» Niemand werde verschont.

Der indische Regierungschef Narendra Modi nannte die Todesfälle in einem Beitrag im Onlinedienst X «herzzerreißend». «Mein tiefes Beileid an diejenigen, die ihre unschuldigen Kinder verloren haben", erklärte Modi. "Ich bete zu Gott, dass er ihnen die Kraft gibt, diesen immensen Verlust zu ertragen.» Der Regierungschef von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, kündigte eine Entschädigung von 500'000 Rupien (rund 5600 Euro) für die Hinterbliebenen an.

Wegen niedriger Sicherheitsstandards und fehlender Brandschutzkontrollen kommt es in Indien häufig zu Bränden. Viele öffentliche Gebäude verfügen weder über Fluchtwege noch über funktionierende Feuerlöscher. Erst vor sechs Monaten waren bei einem ähnlichen Brand in einem Kinderkrankenhaus in Neu Delhi sechs Neugeborene ums Leben gekommen.