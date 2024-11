1/5 Ein Blick-Leser fotografierte die Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz. Foto: zVg

Auf einen Blick Die Verbindung zum Jungfraujoch ist unterbrochen

Grund ist ein Brand

Bis am Abend bleibt die Störung bestehen

Angela Rosser Journalistin News

Die Jungfraubahnen stehen am Dienstagmorgen still. Grund dafür ist ein Feuer, wie Mediensprecherin Kathrin Naegeli auf Anfrage erklärt. Das Feuer sei in einem Gebäude neben der Bahnstation im Diesel Notstromaggregat ausgebrochen. Die Kantonspolizei Bern bestätigte einen Einsatz. «Kurz nach 6 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Notstromaggregat am Eigergletscher in Brand geraten sei», heisst es in einer Mitteilung kurz vor Mittag.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Aggregat bereits in Vollbrand. Die Polizei schreibt weiter, dass das Feuer unter Kontrolle sei, die Löscharbeiten aber noch andauern.

Löscharbeiten nach zehn Uhr noch im Gang

Ein Blick-Leser schreibt, musste die Feuerwehr mit der Gondel und dem Zug hochfahren. «Die Bahnen waren beim Ausbruch des Brandes noch nicht geöffnet», sagt Naegeli. Somit waren auch noch keine Besucherinnen oder Besucher unterwegs.

Verletzte habe es keine gegeben. Das bestätigt auch die Kantonspolizei Bern. Der Betrieb werde bis zum Abend eingestellt und Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachscahdens wurden aufgenommen.

«Der Betrieb auf der Strecke Kleine Scheidegg - Jungfraujoch ist heute aufgrund einer Störung bis Betriebsende eingestellt» steht auf der Webseite. «Wer ein Ticket für die Fahrt zum Jungfraujoch für heute Dienstag hatte, bekommt das Ticket zurückerstattet. Wir sind nach aktuellem Stand zuversichtlich, dass die Jungfraubahn morgen Mittwoch wieder in Betrieb sein wird», sagt Naegeli abschliessend.

Besucherinnen und Besucher sassen fest

Erst Ende Oktober der Betrieb der Jungfraubahn unterbrochen werden. Hunderte Touristinnen und Ausflügler sassen auf dem Berg fest. Grund dafür waren Steine, die sich im Tunnel gelöst hatten.