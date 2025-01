400 Millionen Pilger in Indien erwartet Hier könnte es beim Baden etwas eng werden

Millionen Hindus strömen zur Maha Kumbh Mela in Prayagraj. Am ersten Hauptbadetag stiegen 15 Millionen Pilger in den heiligen Ganges. Regierungschef Adityanath erwartet einen Rekord an Besuchern.