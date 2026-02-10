Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät: Die 27-jährige Juliana B. bricht nach einem Schwimmbad-Besuch plötzlich zusammen und stirbt an einem Herzstillstand. Die Ursache ist unklar. Die Ermittlungen laufen.

Janine Enderli Redaktorin News

Drama in São Paulo: Ein Schwimmtraining endet für die 27-jährige Juliana B.* tödlich. Am Samstag bricht die junge Schwimmlehrerin nach dem Training im Schwimmbad plötzlich zusammen und stirbt anschliessend im Spital an einem Herzstillstand.

Ihr Ehemann, Vinícius O.* (31), der mit Juliana im Wasser war, schwebt derweil in Lebensgefahr.

Ungewöhnlicher Geruch

Brasilianische Medien berichten, dass bereits zu Beginn des Trainings ein ungewöhnlich starker, chemischer Geruch im Wasser bemerkt wurde. Laut Polizei waren neun Personen im Schwimmbecken.

Neben Juliana und ihrem Mann klagten drei weitere Personen nach dem Training über gesundheitliche Beschwerden. Ein 14-Jähriger musste künstlich beatmet werden – zwei weitere Teilnehmer konnten inzwischen das Spital verlassen.

Julianas Herz blieb stehen

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie Juliana benommen aus dem Wasser gezogen wird. Ihr Mann warnt sofort die anderen Schwimmer und fordert sie auf, das Becken zu verlassen.

Später ist zu sehen, wie die 27-Jährige im Rezeptionsbereich des dazugehörenden Fitnessstudios auf dem Boden sitzt, sichtlich erschöpft und an Atemproblemen leidet. Schliesslich setzt ihr Herz aus. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb die junge Frau.

Mann mischte Chemikalien zusammen

Die Polizei hat derweil die Ermittlungen aufgenommen. Im Fokus steht ein Mitarbeiter des Fitnessstudios, der auf Videoaufnahmen dabei zu sehen ist, wie er Chemikalien in einem Eimer mischt und diesen neben dem Schwimmbecken abstellt.

Um die Ursache für das Unglück zu klären, wurden die Substanzen aus dem Putzmittelraum beschlagnahmt und Wasserproben entnommen. Zeugen berichten dem brasilianischen Sender UOL, dass der Schwimmbereich zudem schlecht belüftet war.

Fitnessstudio geschlossen

Möglicherweise atmeten die Besucher giftige Dämpfe ein. Mehrere Frauen hatten bereits vor dem Vorfall über einen intensiven Chlorgeruch geklagt.

Nach Informationen aus brasilianischen Medien war das Fitnessstudio ohne offizielle Genehmigung in Betrieb. Inzwischen wurde es geschlossen.

* Name bekannt