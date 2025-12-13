DE
Hallenbad in Etoy VD evakuiert
Drei Jugendliche wegen Vergiftung mit Chlorgas im Spital

Im Sportzentrum Etoy VD ist am Freitag Chlorgas ausgetreten. Drei Jugendliche mussten ins Spital gebracht werden. Sie schweben nicht in Lebensgefahr.
Publiziert: 16:52 Uhr
Die Waadtländer Staatsanwaltschaft hat wegen eines Chlorgasaustritts im Sportzentrum Etoy VD ein Strafverfahren eingeleitet.
Foto: Google Maps
Georg Nopper

Am Freitag gegen 18.45 Uhr hat ein Chlorgasaustritt im Schwimmbad des Sportzentrums Etoy VD zur Evakuierung von etwa fünfzig Personen geführt. Die Ursache des Austritts ist unklar. Drei 15-jährige Jugendliche erlitten eine Chlorgasvergiftung und wurden ins Spital gebracht.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eingeleitet, wie die Waadtländer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die Polizei wurde mit den Ermittlungen zur Ursache des Chlorgasaustritts beauftragt. Die betroffenen Jugendlichen befinden sich nicht in Lebensgefahr. Sie stehen jedoch weiterhin unter ärztlicher Beobachtung im Spital.

